Baby Jabba the Hutt vole le cœur d’Internet

Baby Yoda est l’un des événements les plus tendres que la culture pop ait connus ces derniers mois. Depuis leurs débuts dans la série Mandalorian diffusée sur Disney +, les guerriers et les non-guerriers sont tombés sous le charme de la petite oreille et, certains fans ont joué avec la possibilité d’imaginer d’autres personnages dans leur version bébé.

Tel est le cas de Leonardo Viti, qui grâce à son talent recréé une version de Jabba le bébé Hutt Ça a l’air adorable. La pièce artistique existe depuis novembre sur Internet, mais jusqu’à ce qu’Olivia Munn, qui joue Psylocke dans X-Men: Apocalypse, la découvre et la partage sur ses réseaux sociaux, la petite alien devient virale.

Viti Baby Jabba est si tendre et choquant qu’il rappelle cette petite boule de malveillance et de tendresse connu sous le nom de Baby Sinclair de la série Dinosaurs. Si vous ne me croyez pas, regardez-le vous-même.

Bien sûr, ce n’est qu’un fanart et rien n’implique que Lucasfilm envisage d’ajouter un autre personnage bébé à la série Mandalorian. Cependant, si vous mettez les piles, vous pourriez faire une sorte de Muppets Baby Star Wars.

Le Mandalorian est actuellement disponible sur le service de streaming Disney +.

