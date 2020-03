Baby Shark change sa lettre pour contester le coronavirus | INSTAGRAM

De la recherche de moyens d’aider les autres à faire face à l’isolement jusqu’à l’annulation d’événement, l’industrie du divertissement réagit à la pandémie de coronavirus de différentes manières. La plupart des gens se remettent de la maladie COVID-19, mais le nouveau coronavirus peut provoquer des symptômes graves chez les personnes âgées ou avec des maladies préexistantes.

Baby Shark a demandé à tout le monde de se laver les mains. Désolé papas, “Baby Shark” est de retour mais pour une bonne raison.

La chanson de Pinkfong «Baby Shark», extrêmement populaire auprès des enfants, a changé ses paroles pour enseigner les pratiques d’hygiène pour lutter contre la maladie COVID-19.

La société a publié la vidéo de «Lavez-vous les mains avec un bébé requin» et a lancé un défi de danse pour demander aux familles de publier des vidéos de leurs enfants se lavant les mains avec la chanson.

“Lavez-vous les mains / doo doo doo doo doo doo / Lavez-vous les mains” (lavez-vous les mains / du du du), dit le nouveau texte. “Prenez du savon / doo doo doo doo doo doo / Prenez du savon” (prenez du savon / du du du). Les vidéos de ceux qui participent au défi doivent avoir le tag #BabySharkHandWashChallenge.

La vidéo originale de «Baby Shark» avec son dessin animé coloré et sa chorégraphie a été publiée par Pinkfong en juin 2016. Depuis, elle a été visionnée plus de 4 600 fois, ce qui en fait l’une des cinq vidéos YouTube les plus vues.

La Television Academy a ajusté son calendrier avant les Emmys après un changement dans les plans pour le coronavirus.

Selon le calendrier, le 5 juin sera la nouvelle date limite pour présenter les productions éligibles, les candidats potentiels seront votés du 2 au 13 juillet et les nominations seront annoncées le 28 juillet. Le vote final aura lieu du 21 au 31 août.

Les règles concernant les périodes d’éligibilité pour les séries et les séries limitées ont également été modifiées.

L’académie a souligné que jusqu’à présent, aucun changement n’est envisagé pour la diffusion des Emmy, prévue pour le 20 septembre, ni pour les cérémonies des Emmy Arts créatifs les 12 et 13 septembre.

