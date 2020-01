“Baby Yoda” arrive bientôt à Build-A-Bear

Après l’énorme succès de la série Disney + Original, Star Wars: The Mandalorian, Build-A-Bear sortira une nouvelle peluche douce avec “The Child” alias “Baby Yoda”.

Lors de la conférence ICR à Orlando, en Floride, Sharon Price John, PDG de Build-A-Bear, a déclaré:

“Je suis ravi de partager que nous serons l’une des premières entreprises à fournir le phénomène numérique et Internet qui a une tendance plus élevée que tous les candidats présidentiels réunis”

Elle a révélé qu’ils travaillaient sur le “Baby Yoda” Build-A-Bear depuis la diffusion du premier épisode et qu’il arrivera dans les magasins Build-A-Bear au cours des prochains mois. Lors de l’événement, elle a brandi le «Baby Yoda» pour les personnes présentes:

“C’est formidable, encore une fois, d’être en affaires avec des partenaires de premier ordre”, a déclaré John, ajoutant que Build-A-Bear, Disney et Lucasfilm ont travaillé rapidement pour faire du personnage de Baby Yoda une réalité.

Allez-vous ajouter un «Baby Yoda» à votre collection Build-A-Bear?

Source – Business Insider

