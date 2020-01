Baby Yoda Build-a-Bear arrive bientôt dans les centres commerciaux partout

Nous avons déjà eu un avant-goût de la première vague de marchandises qui apportera Le MandalorienEst le bien-aimé Baby Yoda dans nos étagères. Mais une autre occasion pour les fans de rentrer chez lui est arrivée, et celle-ci vous fera vous sentir à nouveau comme un enfant.

L’atelier Build-a-Bear a annoncé que Baby Yoda sera bientôt l’un des Guerres des étoiles personnages disponibles à l’achat en peluche. Et j’espère que vos enfants ne seront pas traumatisés en poussant de la farce dans le corps sans vie de l’adorable acolyte du Mandalorian.

PDG de Build-A-Bear Sharon Price John a fait cette annonce lors d’une présentation mardi lors de la conférence ICR à Orlando, en Floride (via CNN). Il a dit:

«Je suis ravi de partager que nous serons l’une des premières entreprises à fournir le phénomène numérique et Internet qui a une tendance plus élevée que tous les candidats présidentiels réunis. Nous aurons maintenant The Child, également connu sous le nom de Baby Yoda. »

John a même eu une version en peluche de Baby Yoda pour montrer au public, mais une photo officielle n’a pas été publiée de l’événement. Vous devrez donc attendre un peu pour voir à quoi ressemble ce jouet en peluche. Mais pour un cadre de référence, voici le jouet en peluche Baby Yoda qui sera disponible dans la boutique Disney:

Il est plus que probable que la version Baby Yoda Build-a-Bear variera légèrement, tout comme leurs versions de porgs, ewoks et Chewbacca ne ressemblent pas aux jouets en peluche disponibles dans d’autres points de vente. Ce sont généralement des jouets en peluche plus fermes plutôt qu’extrêmement spongieux, un peu comme les ours en peluche classiques. Mais si l’atelier permet aux clients de créer leur propre Baby Yoda, vous pouvez peut-être le rendre aussi doux que vous le souhaitez.

La demande de produits Baby Yoda est élevée depuis que le personnage a fait une apparition surprise à la fin du premier épisode de la série Disney + The Mandalorian. Depuis lors, il a été le moteur de l’intrigue de l’émission, et il sera sans aucun doute une grande partie de la deuxième saison à venir cet automne. C’est bien puisque Baby Yoda ne sera pas disponible dans les ateliers Build-a-Bear pendant quelques mois, probablement au moment où le reste de la marchandise Baby Yoda commence à être disponible.

On ne sait pas combien coûtera Baby Yoda à The Build-a-Bear Workshop, mais cela coûtera certainement beaucoup moins cher que pour créer le personnage de The Mandalorian.

