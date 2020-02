Baby Yoda Funko Pop est la meilleure précommande de tous les temps – / Film

Nous ne possédons pas Baby Yoda. Baby Yoda nous appartient. Et ne comptez pas sur la possession d’un Baby Yoda Funko Pop, car le jouet pour la petite créature peut être vendu avant même qu’il ne touche les étagères. Le Funko Pop pour le personnage connu sous le nom de l’enfant de la série Disney + Star Wars Le Mandalorien est déjà le Funko Pop en précommande le plus vendu de tous les temps, et il reste encore trois mois avant qu’il ne soit disponible.

L’enfant, alias Baby Yoda, est déjà le meilleur pré-commande de Funko Pop de tous les temps, selon le directeur artistique de Funko Reis O’Brien, qui a révélé jeudi les statistiques record dans une vidéo Twitter dans laquelle il a discuté du développement de le jouet. La vidéo a depuis été supprimée du compte de Funko, mais The Hollywood Reporter raconte ce qu’O’Brien a dit sur la figure.

“Ce sont des bananes”, a déclaré O’Brien à propos de la popularité de la figurine Baby Yoda. Il a ajouté que la société avait reçu des spécifications de conception pour le personnage sur une base de besoin de savoir, et qu’ils n’étaient pas au courant des premiers épisodes de la série, qui revient pour sa deuxième saison sur Disney + cet automne.

«Ils doivent garder les spoilers. Ils doivent garder des secrets », a déclaré O’Brien. “En ce qui concerne les points d’histoire, nous n’obtenons rien.”

La figurine Baby Yoda Funko Pop a été dévoilée en décembre, lors de sa pré-commande. Il a rapidement dépassé toutes les attentes en matière de ventes, avec à la fois la figurine standard Baby Yoda Pop et la figurine Baby Yoda Pop de 10 pouces vendues sur Amazon. Cependant, la version 10 pouces est toujours disponible chez Target. O’Brien n’a pas révélé le nombre d’unités commandées, ni si ces chiffres ont dépassé ceux de l’actuel best-seller de Funko Pop, Dancing Baby Groot de Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Si vous êtes satisfait de posséder une version non Funko Pop de Baby Yoda, la peluche The Child de Hasbro est également toujours disponible chez Walmart pour 24,99 $ USD. Sideshow Collectibles, qui propose une figurine grandeur nature très détaillée de Baby Yoda, possède également la version la plus détaillée de la petite créature verte pour 350 $ USD.

