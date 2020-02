Baby Yoda pourrait être un nouvel espoir pour la franchise Star Wars

Il y a moins de trois mois, The Rise of Skywalker a officiellement mis fin à la saga principale de Guerres des étoiles films et déjà, les fans ont hâte de savoir ce qui va se passer pour le monde d’une galaxie loin, très loin.

Eh bien, étant donné que la trilogie indépendante de Rian Johnson est actuellement dans un arrêt de production ambigu et que D.B. Les films de Weiss et David Benioff ont été conservés, il n’y a pas grand-chose à travailler pour comprendre le plan de Disney pour l’avenir de la franchise. Récemment, cependant, Lucasfilm a annoncé Project Luminous comme une ligne d’édition de livres et de bandes dessinées intitulée Star Wars: The High Republic, basée sur un nouveau récit qui se déroule 200 ans avant les événements de l’épisode I – La menace fantôme et dépeint l’Ordre Jedi à la hauteur de leur puissance.

Mais n’oublions pas; S’il est vrai que Star Wars est une franchise multimédia, l’histoire a commencé comme une saga cinématographique et les fonctionnalités cinématographiques restent les plus visitées de tous les produits. Alors, comment Disney peut-il racheter ses erreurs avec la trilogie Sequel et produire un meilleur suivi?

Peut-être que la réponse à cette question est bien visible. Depuis sa première apparition dans le pilote de The Mandalorian, Baby Yoda a volé nos cœurs et la série, au point même d’éclipser Mando lui-même. Ainsi, développer cette histoire pourrait, en quelque sorte, garantir que le prochain projet reçoit suffisamment de buzz ou, à tout le moins, atteindre le même succès commercial que les trois dernières entrées.

Cliquer pour agrandir

Certes, le personnage a encore un long chemin à parcourir dans les futures saisons de The Mandalorian, mais cela pourrait même ajouter à sa popularité déjà universelle. Étant donné que le studio a précédemment élaboré des plans pour un film indépendant axé sur le personnage de Yoda, en faire un avec sa version plus mignonne et alternative ne semble pas si tiré par les cheveux.

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous voir un Guerres des étoiles projet avec Baby Yoda sur grand écran? Et si oui, pensez-vous que ce serait aussi réussi que le reste des films? Sonnez à l’endroit habituel ci-dessous!