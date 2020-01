Baby Yoda se présente en tête à tête avec «Stranger Things» pour ce prix

Tout ce qui est ancien est nouveau à nouveau – et c’est particulièrement vrai pour Baby Yoda. L’une des clés de son appel était qu’il était une nouvelle version d’un ancien favori, et cela décrit assez bien ce qui s’est passé derrière la caméra.

Le Mandalorian a été nominé pour six prix par la Visual Effects Society, le groupe d’artisans qui rendent l’irréel réel. Ces dernières années, l’accent a été mis sur le numérique, mais Baby Yoda représente un retour en arrière dans la mesure où il est principalement un effet pratique.

Une brève histoire de Baby Yoda

Dave Filoni, l’un des esprits derrière Baby Yoda | Albert L. Ortega / .

Baby Yoda représente le mystère principal du Mandalorien. Le public sait en quelque sorte ce qu’il est, alors que personne dans la série ne semble avoir aucune idée. Ce personnage est tellement enveloppé de mystère qu’il y a eu des débats sans fin sur la question de savoir s’il est vraiment correct de l’appeler «Baby Yoda». Cela n’aide pas que Lucasfilm n’ait même jamais donné un nom à l’espèce de Yoda.

Lorsque Yoda a été créé pour The Empire Strikes Back, George Lucas s’est tourné vers l’un des premiers marionnettistes au monde pour lui donner vie: Frank Oz. Généralement considéré comme l’homme n ° 2 avec les Muppets, derrière le créateur Jim Henson, la galerie de personnages d’Oz comprenait Cookie Monster, Fozzie Bear, Miss Piggy, Bert, Grover et bien d’autres. La voix de Yoda était une version plus graveleuse de Grover.

Les marionnettes d’Oz se sont poursuivies dans Return of the Jedi et dans The Phantom Menace, mais cette dernière est sortie lorsque les effets numériques ont commencé à prendre le pas sur la pratique. Il est devenu CGI Yoda dans Attack of the Clones et Revenge of the Sith, bien qu’Oz ait toujours fourni sa voix. Lorsque Lucas a par la suite apporté des modifications à The Phantom Menace, l’une d’elles consistait à remplacer la marionnette d’Oz par la version CG. Lorsque la trilogie de la suite est arrivée, il y avait une pression pour ramener au moins quelques effets pratiques, donc quand Yoda a fait son apparition dans The Last Jedi, il était à nouveau une marionnette.

Pour quels prix Baby Yoda est-il nominé?

Quand est venu le temps de travailler sur The Mandalorian, le showrunner Jon Favreau a décidé que Baby Yoda devrait être une marionnette – si élaborée qu’il a coûté 5 millions de dollars. Favreau a déclaré à Variety: «« Star Wars »vous donne la possibilité de profiter de tous ces effets spéciaux pratiques. Et donc il y a une grande marionnette, une grande auto-animatronique “

Selon Nerdist, le résultat était si convaincant qu’il a fait pleurer Werner Herzog, le célèbre cinéaste allemand qui joue The Client. Et ce n’est pas un mince exploit. Si Baby Yoda avait été une création CGI, il est tout à fait possible qu’il ne serait pas devenu le phénomène qu’il a parce que le personnage est tellement tangible.

La Visual Effects Society a nommé The Mandalorian pour ces prix: Visual Effects in a Photoreal Feature; Personnage animé dans un épisode ou un projet en temps réel; Environnement créé dans un épisode, un projet commercial ou en temps réel; Cinématographie virtuelle dans un projet CG; Modélisez dans un projet photoréal ou animé et simulations d’effets dans un épisode, un projet commercial ou en temps réel.

Quels sont les meilleurs effets, pratiques ou numériques?

Ces catégories de récompenses peuvent sembler techniques, mais les noms de certaines d’entre elles reflètent la façon dont The Mandalorian mélange à la fois CG et modèles. Son succès à cet égard conduit à mettre le spectacle au même niveau que des spectacles comme «Stranger Things», qui est également en lice pour certains des mêmes prix.

Beaucoup de gens pensaient que la trilogie préquelle poussait trop loin dans le domaine numérique, avec le seul élément «réel» dans certaines scènes étant les acteurs – et parfois même ils étaient aussi CG.

Plus récemment, cependant, des cinéastes comme Christopher Nolan ont tenu à ne pas utiliser la CG à moins que l’effet ne puisse être obtenu autrement. Alors plier Paris sur lui-même dans Inception? Cela a été fait avec l’ordinateur. Mais le combat contre la gravité où les personnages dégringolent autour des sols, des murs et du plafond? Tout cela a été fait à huis clos, avec un ensemble entier qui tournait.

Il en va de même pour les films Star Wars les plus récents, qui privilégient cette approche mixte. “Avec” Star Wars “, il y a une acceptation d’un certain look – et donc je prends des risques ici, je ne prendrais pas un film qui n’était pas ça parce que les fans sont investis dans ces technologies”, a déclaré Favreau.