‘Babygirl’ Lisa Hamme a changé son nom Instagram 24 fois

La star de 90 Day Fiancé, Lisa Hamme, a fait ressentir aux fans de la série de nombreuses manières différentes. La femme américaine s’est rendue au Nigéria pour rencontrer Usman Usmar, un rappeur local et musicien en herbe qu’elle a rencontré en ligne. Cependant, Lisa Hamme semble aux prises avec des problèmes de jalousie. Elle est également très active sur les réseaux sociaux et n’a pas peur de jeter de l’ombre quand elle en a envie. Cependant, elle pourrait être un peu trop active. Lisa Hamme a changé son nom Instagram 24 fois en un an et demi.

Lisa Hamme jette de l’ombre sur Usman Usmar sur Instagram

Les fans de 90 Day Fiancé ont été un peu pris au dépourvu lorsqu’ils ont remarqué que Lisa Hamme se liguait avec Usman Usmar sur Instagram. Ses messages se moquant d’Usmar ont commencé peu de temps après ses débuts dans la série, et certains fans se sont demandé si les deux étaient toujours ensemble aujourd’hui.

Dans un article, Lisa Hamme s’est moquée d’un message qu’Usmar a écrit pour elle sur Facebook, s’excusant auprès d’elle. Dans le message, Usmar a écrit: «Bonjour Lisa Renee Hamme, je suis vraiment désolée pour ce que j’ai dit à la télévision, peut-être que cela a blessé U bcus de la barrière de la langue, mais je ne veux pas vous faire de mal [sic]. “

Au-dessus du message, que Hamme semblait avoir filtré, elle a écrit: “Quand perdre la chance d’obtenir un visa K1 devient réalité.”

On ne sait pas si ce n’était qu’une blague aux frais d’Usmar, ou si Lisa Hamme essayait vraiment de fermer Usmar sur Instagram. Cependant, cela semble être une blague assez agressive à faire aux dépens d’Usmar, et ressemble presque plus à une attaque.

Le poste a depuis été supprimé, mais se tenait aux côtés d’autres postes destinés à Usmar, dont un dans lequel Hamme a suggéré qu’Usmar sentait mauvais.

Lisa Hamme surprise en train de lancer des épithètes homophobes

Pendant ce temps, Lisa Hamme a été surprise en train de lancer des mots blessants sur les réseaux sociaux récemment. Il semble que la star de 90 Day Fiancé en ait marre de divers comptes de médias sociaux spéculant sur son scénario, ou lui envoyant un message à Usmar.

Hamme a déjà dénoncé les blogueurs de 90 Day Fiancé sur son compte Instagram, via des histoires et des publications. Malheureusement, il semble qu’une personne ait pris la décision de divulguer le numéro de téléphone de Lisa Hamme au public sur un groupe Facebook.

Il est clair que Hamme a le droit d’être en colère contre la personne qui a divulgué ses informations personnelles, mais les insultes homophobes ne sont pas la réponse. Dans une capture d’écran d’un message que Hamme a envoyé à la personne qui a affiché son numéro de téléphone, Hamme a écrit: «F * ggot. Votre femme suce c * ck. “

Le récipiendaire a répondu: «Lisa, pourquoi es-tu homophobe?»

Hamme a répondu: «Elle est folle. Je vais écraser ta femme. “

La star de «90 Day Fiancé» a changé de manche 24 fois

Fait intéressant, il s’avère que la star de 90 Day Fiancé a eu de nombreux noms sur Instagram au cours des 18 derniers mois. Hamme semble changer souvent de nom et supprimer les anciens messages, y compris ceux destinés à Usman Usmar.

Une Redditor a plongé dans l’historique de son compte Instagram et a découvert qu’elle avait changé de nom 24 fois en 17 mois.

À propos de la liste des noms, un Redditor a commenté: «Je grimace! Cela ressemble à une liste des noms d’utilisateur AIM d’une adolescente / adolescente… une fille qui a le béguin pour un garçon et qui veut vraiment, vraiment que le monde le sache. »

«C’est légitimement inquiétant. J’ai toujours supposé qu’elle avait joué sa folie et son impuissance pour la série et sur les réseaux sociaux pour se rapprocher de la série, mais il semble qu’elle était folle bien avant que sa saison ne commence à être diffusée. Qu’est-ce que c’est que je suis le fantôme de Sojaboy? Qui est Fatima? Comment est la connexion WiFi de Sojaboy?! Qu’est ce que ça veut dire???” a demandé à un Redditor des différents noms de Hamme.

Il reste à voir si les fans de 90 Day Fiancé verront Lisa Hamme changer de poignée encore une fois avant la fin de son histoire sur la série.