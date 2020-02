Backstreet Boys et NSYNC envisagent une tournée mondiale ensemble | Instagram

Le groupe américain de musique pop, Backstreet Boys avec le célèbre groupe NSYNC laisser ouverte la possibilité d’une tour du monde ensemble raviver l’émotion de tous ses disciples.

Cette tournée devrait être lancée après avoir terminé sa tournée internationale “DNA World Tour“, qui a des dates jusqu’en octobre de cette année.

Bien sûr, cela provoquerait une grande agitation, car le deux meilleurs groupes de garçons des années nonante seraient ensemble dans un seul scénario, conquérir retour à des milliers de fans à travers le monde avec leur rythme et leurs chorégraphies.

C’était lors de la visite du programme Andy Cohen, “Regardez ce qui se passe en direct”, que le groupe américain Backstreet Boys a avoué qu’ils ne se sont pas vu refuser d’entreprendre une tournée avec le groupe NSYNC, avec qui ils ont laissé une énorme empreinte dans les années 90.

Peut-être qu’à l’avenir, après avoir terminé notre tournée mondiale, nous pourrons faire une tournée avec Backstreet et les quatre (membres actuels du NSYNC) », a déclaré Nick Carter, membre du BSB.

NSYNC était à l’origine conforme pour Chris Kirkpatrick, Joey fatone, Jeter la basse, JC Chasez et Justin Timberlake, mais Justin est le seul membre qui n’a pas participé aux présentations du groupe ces dernières années.

Dans l’interview qu’ils ont eue, les membres du groupe Backstreet Boys ont confirmé qu’ils n’avaient jamais eu de rivalité avec NSYNC, et ont ajouté que même Max Martin Il était le même producteur de musique des deux groupes.

Mais regardez la situation avec nous et NSYNC, nous étions frères; Nous n’étions que dans des équipes différentes. C’était une compétition saine », a déclaré Kevin Richardson.

Alors que sur la situation des interprètes de “Ça va être moi“a commenté:

S’ils se rencontraient, ce serait énorme, tous ensemble. Bien sûr, Justin Timberlake a beaucoup de choses à faire, sa carrière d’acteur et d’autres choses sont prévues. »

