Bad Boys 4 a déjà un feu vert, il serait déjà en production

Bad Boys for Life, la troisième partie des aventures de Will Smith et Martin Lawrence, n’est même pas sorti, et Sony a déjà donné son feu vert à Bad Boys 4. Et en plus de promettre que la troisième partie qui ouvrira ce 17 janvier ne prendra pas autant de temps, ils ont déjà plusieurs collaborateurs.

Selon un rapport du Hollywood Reporter, Sony aurait déjà approuvé le tournage de Bad Boys 4. De toute évidence, Will Smith et Martin Lawrence reviendraient, ainsi que certains membres de l’équipe qui travaillait chez Bad Boys for Life.

La troisième partie de Bad Boys a été retardée pendant tant d’années en raison de difficultés budgétaires et du fait que plusieurs réalisateurs ont abandonné le projet. Malgré cela, Sony promet que la quatrième partie ne prendra pas si longtemps, et la preuve en est qu’ils l’ont annoncée avant même la sortie du troisième film.

Joe Carnahan et Peter Craig seraient chargés d’écrire l’histoire du film, tandis que le script serait en charge de Chris Bremmer.

