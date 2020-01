Bad Boys 4 déjà en préparation – / Film

Même s’il a fallu beaucoup de temps pour obtenir Mauvais garçons pour la vie, AKA Bad Boys 3, décollé, il y a déjà des plans pour Bad Boys 4. Sony développerait le projet dans l’espoir que Will Smith et Martin Lawrence revenez pour une autre sortie avec Mike Lowrey et Marcus Burnett. Y a-t-il encore quelque chose à dire dans cette franchise? Peut être pas. Mais Sony va quand même essayer.

THR a le scoop sur Bad Boys 4, rapportant que Chris Bremner, l’un des auteurs de Bad Boys For Life, est attaché pour gérer le script. Sony a eu énormément de temps pour lancer Bad Boys for Life, exécutant plusieurs scripts et réalisateurs différents, il est donc intéressant qu’ils se sentent suffisamment en confiance pour aller de l’avant avec cela.

C’est aussi un peu décevant, car bien qu’il y ait de la place pour une suite potentielle à la fin de Bad Boys for Life, le film fait également un très bon travail pour résumer les scénarios de Mike et Marcus. Pour continuer, cela ressemble un peu à battre un cheval mort. Mais bon, j’avais de sérieux doutes que Bad Boys for Life se passerait bien, mais j’ai fini par beaucoup apprécier le film. Comme je l’ai écrit dans ma critique:

Ce qui rend Bad Boys for Life, le troisième et probablement le dernier chapitre de cette série, est si spécial que le largage des deux premiers éléments tout en embrassant le troisième. Bay n’est plus dans le fauteuil du réalisateur, et la méchanceté générale – qui a été augmentée jusqu’au neuvième degré dans Bad Boys II – est introuvable. Mais cette interaction entre Smith et Lawrence est toujours présente et sans fin divertissante.

Mike et Marcus parlent même de la façon dont cette aventure est leur dernière sortie à plusieurs reprises dans le film, et le marketing joue sous un angle «une dernière fois». Mais tout cela était avant que Bad Boys for Life finisse par recueillir des critiques étonnamment positives à tous les niveaux. Sony se sent évidemment enhardi par cela et souhaite continuer.

