Bad Boys 4 en chantier chez Sony!

Bad Boys 4 en préparation chez Sony!

Comme Mauvais garçons pour la vie sortira en salles ce week-end, Sony Pictures a annoncé qu’une Bad Boys 4 est déjà en développement, selon The Hollywood Reporter. Mauvais garçons pour la vie co-auteur Chris Bremner (qui écrit également Trésor national 3 pour Disney) écrira le scénario avec Will Smith et Martin Lawrence qui devraient reprendre leurs personnages.

CONNEXES: Bad Boys for Life Review

Dans Mauvais garçons pour la vie. le nouvel épisode est centré sur le PD de Miami et la tentative de son équipe d’élite AMMO de vaincre Armando Armas, chef d’un cartel de la drogue. Armando est un tueur de sang froid avec une nature vicieuse et moqueuse. Il est engagé dans le travail du cartel et est envoyé par sa mère pour tuer Mike Lowery. Paola Nuñez jouera le rôle de Rita, la psychologue criminelle dure et drôle qui est la nouvelle directrice de l’AMMO et l’ancienne petite amie de Mike … celle qui s’est enfuie.

Avec les stars Will Smith et Martin Lawrence, Joe Pantoliano (Les Sopranos) reprendra également son rôle de capitaine Howard avec Theresa Randle (Frayer) revenant sous le nom de Theresa, la femme de Marcus. Ils seront rejoints par les nouveaux acteurs Vanessa Hudgens (The Princess Switch), Alexander Ludwig (Les jeux de la faim) et Charles Melton (Riverdale), qui jouera une unité de police moderne et hautement spécialisée qui entre en collision avec les Bad Boys de la vieille école (Smith et Lawrence) lorsqu’une nouvelle menace émerge à Miami. Parmi les autres nouveaux arrivants, citons Jacob Scipio (chasseur tueur), qui incarnera le chef du cartel de la drogue impitoyable Paola Nuñez (Le fils) et DJ Khaled dans un rôle non spécifié.

CONNEXES: Le clip Bad Boys for Life présente Mike et Marcus de retour en action

Les deux premiers Mauvais garçons les films ont été réalisés par Michael Bay. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah prendront les rênes de la dernière entrée d’un scénario de Peter Craig (Bad Boys 2), Joe Carnahan (L’équipe A) et Chris Bremmer. Jerry Bruckheimer reprendra son rôle de producteur. Doug Belgrad produira également, avec Smith, Barry Waldman, Mike Stenson, Chad Oman et James Lassiter en tant que producteurs exécutifs.