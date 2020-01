Bad Boys 4 maintenant en développement, Will Smith et Martin Lawrence reviennent

Croyez-le ou non, le premier Bad Boys est sorti il ​​y a si longtemps que Will Smith était toujours en vedette dans The Fresh Prince of Bel-Air quand il est sorti en salles. Le film d’action a rapidement envoyé l’acteur tout en haut de la liste A d’Hollywood et est devenu un énorme succès auprès des cinéphiles, engendrant une suite un peu moins d’une décennie plus tard. Cela est arrivé en 2003 et maintenant, en 2020, nous avons enfin reçu le troisième opus de la série.

Oui, Mauvais garçons pour la vie marque le retour de Smith et Martin Lawrence à leurs rôles pour la première fois en 17 ans. Et bien qu’il soit resté longtemps enfermé dans le développement, après avoir traversé de nombreux scénaristes et réalisateurs, les cinéastes belges Adil El Arbi et Bilall Fallah l’ont finalement présenté au grand écran.

S’ouvrant dans les salles ce week-end, les critiques ont été assez favorables jusqu’à présent et avec le triple espoir qui devrait bien faire au box-office, Sony est maintenant allé de l’avant et a annoncé Bad Boys 4. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter, qui disons qu’un quatrième opus est officiellement en développement au studio.

Le projet en est encore à ses débuts, mais le scribe Chris Bremner reviendra pour le film après avoir écrit Bad Boys For Life, tandis que Smith et Lawrence devraient également être de retour. Et le meilleur de tous? THR dit que «le plan est là pour ne pas avoir le même décalage entre» le deuxième et le troisième film. Bien sûr, ils ne savent pas encore quand ce sera avec nous, mais encore une fois, l’écart ne devrait pas être trop long.

Mauvais garçons pour la vie aujourd’hui, le public peut se reposer en sachant que même après le générique, il y a encore plus à venir du duo dynamique du détective Mike Lowrey et du détective Marcus Burnett.