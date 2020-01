“Bad Boys 4” serait déjà en préparation

Voilà ce que nous aimons entendre!



Pour ceux qui se préparent à voir Bad Boys For Life, la troisième suite de la franchise Bad Boys qui sort officiellement aujourd’hui en salles, il semble que Will Smith et Martin Lawrence sont déjà en pourparlers pour revenir pour un autre film si ces récits rapportent que nous sommes l’ouïe est vraie.

Will Smith a fait allusion à la possibilité d’un quatrième film lors de la conférence CRWN auquel nous avons eu la chance de participer la semaine dernière, disant à Elliott Wilson de TIDAL que si les fans aimaient BBFL, Bad Boys 4 était définitivement possible. Eh bien, selon une exclusivité de The Hollywood Reporter, l’écrivain Chris Bremner a été recruté pour écrire le nouveau script. Bremmer, qui a également travaillé sur le scénario de Bad Boys For Life, devrait être rejoint par le producteur Jerry Bruckheimer, qui travaillera également sur National Treasure 3. Saison suivante, FTW!

Êtes-vous impatient de voir Bad Boys For Life? Seriez-vous prêt pour un Bad Boys 4? Regardez la bande-annonce du nouveau film ci-dessous et faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires:

