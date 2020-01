Bad Boys for Life est un succès – / Film

Roulez ensemble, mourez ensemble, faites exploser le box-office ensemble: Mauvais garçons pour la vie est un succès. La troisième entrée dans la franchise d’action a dépassé les attentes au box-office du week-end, enregistrant 83% de plus qu’initialement prévu. Mais alors que les Bad Boys ont passé un bon week-end, Dolittle non. le Robert Downey Jr. film floppé, donnant au distributeur Cats Universal Pictures un autre coup de corps au box-office.

Bad Boys for Life est plein de surprises. Non seulement la dernière entrée en vedette Will Smith et Martin Lawrence étonnamment bon, c’est aussi un hit surprise. Selon Deadline, le trio se dirige vers un transport de 73,4 millions de dollars sur 4 jours, et se situe actuellement à 68 millions de dollars, soit 83% de plus que la projection de suivi de 40 millions de dollars qui a été diffusée la semaine dernière. Le bon bouche-à-oreille et l’excitation de voir Smith et Lawrence faire des blagues en tuant un tas de gens ont probablement aidé à attirer une foule plus grande que prévu.

On ne peut pas en dire autant de Dolittle, qui se terminera probablement à 29,5 millions de dollars au bout de quatre jours. Le film familial a coûté environ 175 millions de dollars et il est peu probable qu’il atteigne le seuil de rentabilité. Il s’agit de la deuxième catastrophe d’affilée au box-office pour Universal Pictures après l’échec de Cats. Alors que Bad Boys a connu des critiques meilleures que prévu, Dolittle a été déchiré par les critiques.

Le week-end prochain verra la sortie de Le tournant, qui est un autre titre d’Universal Pictures. Le film d’horreur a subi un processus cahoteux en coulisses, commençant comme un film appelé Haunted set pour commencer la production en 2016 en tant que projet passionné pour le producteur Steven Spielberg. Mais Spielberg a débranché le film cinq semaines avant le tournage, et le projet a subi une refonte, en ajoutant un nouveau casting et un nouveau réalisateur. The Turning trouvera-t-il un public ce week-end? Nous le saurons bien assez tôt. L’autre nouvelle sortie du week-end est celle de Guy Ritchie Les messieurs, qui semble peu susceptible d’être un grand succès.

Vous pouvez voir les 10 meilleurs films actuels au box-office ci-dessous.

1. Bad Boys for Life

2. Dolittle

3. 1917

4. Jumanji: le niveau suivant

5. Star Wars: The Rise of Skywalker

6. Just Mercy

7. Petites femmes

8. Couteaux

9. Comme un boss

10. Frozen 2

Articles sympas du Web: