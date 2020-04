Bad Boys For Life Gag Reel est principalement Will Smith Goofing Around – / Film

Will Smith est un mec charmant, et il le sait. Et Sony Pictures le sait, faisant de Smith l’étoile centrale du Mauvais garçons pour la vie gag reel qu’il vient de tomber pour célébrer la sortie de la comédie d’action sur les plateformes numériques. Regardez le rouleau de bâillon Bad Boys For Life ci-dessous.

Bad Boys For Life Gag Reel

Mauvais garçons, mauvais garçons, que vas-tu faire? Que vas-tu faire quand Will Smith se cassera? Riez le long, car vous en ferez le tourbillon. La bobine de bâillon Bad Boys For Life montre les stars de la suite tant attendue (et étonnamment bien révisée) de Bad Boys qui coule sur le plateau.

Martin Lawrence, Joe Pantoliano et les nouveaux jeunes Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et Charles Melton passent tous un bon moment sur le tournage du film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah. Mais personne ne s’amuse plus que Will Smith, qui a toujours eu la possibilité d’éclairer la pièce avec ses ébats devant et derrière la caméra. Cela me donne un peu envie de revoir Smith dans une comédie, jouant à ses talents de slapstick dans une comédie romantique. Peut-être un rom-com comme Hitch. D’accord, je veux juste une suite Hitch.

Bad Boys For Life est maintenant disponible à l’achat sur Digital. Il sort sur Blu-ray et des sorties vidéo physiques à domicile sur 21 avril 2020.

L’épouse et le fils d’un seigneur de la drogue mexicain se lancent dans une quête de vengeance pour tuer toutes les personnes impliquées dans son procès et son emprisonnement – y compris le détective de Miami Mike Lowrey. Lorsque Mike est blessé, il fait équipe avec son partenaire Marcus Burnett et AMMO – une équipe tactique spéciale – pour traduire les coupables en justice. Mais les flics de la vieille école qui se déchaînent doivent bientôt apprendre à s’entendre avec leurs nouveaux homologues d’élite s’ils veulent vaincre le cartel vicieux qui menace leur vie.

Articles sympas du Web: