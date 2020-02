Bad Boys for Life: première place au box-office ce week-end | INSTAGRAM

“Bad Boys of Life” a été le film le plus rentable ce week-end dans les salles de cinéma en Amérique du Nord.

Le film avec Will Smith et Martin Lawrence a recueilli 17,6 millions de dollars et a été placé en tête de liste pour la troisième semaine consécutive.

La société a déclaré que la troisième version de la série avait été la plus réussie, battant “Bad Boys II”.

“1917”, sur la Première Guerre mondiale, est arrivé en deuxième position après être passé de 11 salles de cinéma à près de 4 000.

“Dolittle” est arrivé troisième et “Gretel & Hansel” est arrivé quatrième avec 6,1 millions de dollars.

“The Rhythm Section”, un film d’action avec Blake Lively, a reçu 2,8 millions de dollars et a dépassé “Knives Out”.

1. «Bad Boys for Life», 17,6 millions de dollars.

2. «1917», 9,6 millions de dollars.

3. “Dolittle”, 7,7 millions de dollars.

4. «Gretel & Hansel», 6,1 millions de dollars.

5. “The Gentlemen”, 6,01 millions de dollars.

6. “Jumanji: The Next Level”, 6 millions de dollars.

7. “Star Wars: The Rise of Skywalker”, 3,1 millions de dollars.

8. «The Turning», 3,05 millions de dollars.

9. «Petites femmes», 3,01 millions de dollars.

10. «The Rhythm Section», 2,8 millions de dollars.

