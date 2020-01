“Bad Boys For Life Soundtrack” présente Meek Mill, Rick Ross, J Balvin, Pitbull, Jaden, City Girls & More

Pour aider à célébrer la sortie du film très attendu Bad Boys For Life, We The Best et Epic Records ont partagé la bande originale de 10 titres du film. L’album amical à Miami est une association parfaite pour le troisième opus de la franchise de cinéma qui réunit Martin Lawrence et Will Smith en tant que détectives des stupéfiants Marcus Burnett et Mike Lowrey. Alors que la comédie d’action devrait attirer de grands nombres au box-office au cours du week-end MLK, les fans peuvent également groover sur la bande sonore inspirée du Reggaeton et des îles.

L’album regorge de fonctionnalités d’artistes familiers tels que Meek Mill, Farruko, City Girls, The Black Eyed Pease, J Balvin, Rick Ross, Bryson Tiller, DJ Durel, Quavo, Rich The Kid, Nicky Jam, Daddy Yankee, Pitbull, Lil Jon, Buju Banton, et deux regards de l’enfant du milieu de Will Smith, Jaden. Découvrez-le et dites-nous ce que vous pensez du film et de sa bande originale.

Liste des pistes

1. Uptown – Meek Mill ft. Farruko

2. Money Fight – City Girls

3. RITMO (Bad Boys For Life) – Les Black Eyed Peas et J Balvin

4. Future Bright – Rick Ross avec Bryson Tiller

5. Bad Moves – DJ Durel ft. Quavo & Rich The Kid

6. Muévelo – Nicky Jam & Daddy Yankee

7. Damn I Love Miami – Pitbull & Lil Jon

8. Le plus chaud – Jaden

9. Murda Elle a écrit – Buju Banton

10. RITMO (Bad Boys For Life) (Remix) – Les Black Eyed Peas, J Balvin et Jaden

.