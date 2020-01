«Bad Boys for Life» s’ouvre au n ° 1

Les Bad Boys dominent le box-office.

Le troisième opus de la franchise à succès de Will Smith et Matin Lawrence a ouvert au n ° 1 avec un montant estimé à 68,1 millions de dollars sur le week-end de quatre jours de Martin Luther King Jr., dont 59,2 millions de dollars pour les trois premiers jours. Selon The Hollywood Reporter, il s’agit de la deuxième meilleure ouverture pour la période des fêtes MLK et du plus grand début de Sony avec une note R.

Bad Boys for Life, qui a reçu des critiques positives, a également été un succès à l’étranger, où il a gagné 107,3 ​​millions de dollars dans le monde sur 39 marchés. Le film classé R, réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah, a coûté 90 millions de dollars à produire avant les dépenses de commercialisation. Il pourrait rapporter plus de 160 millions de dollars au pays d’ici la fin de son cycle.

La comédie d’action arrive 17 ans après Bad Boys II en 2003, qui a amassé 273 millions de dollars au box-office mondial. L’original de 1995 a rapporté 141 millions de dollars dans le monde.

La photo à succès a également inspiré une bande-son étoilée. Produit par DJ Khaled, la collection de 10 titres comprend des contributions de Meek Mill, City Girls, Jaden Smith, Rick Ross et Bryson Tiller.

Un quatrième versement est déjà en préparation. Smith et Lawrence devraient revenir, tandis que Chris Bremner – qui a travaillé sur Bad Boys for Life – a été appelé pour écrire le script.

