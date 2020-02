Bad Boys For Life Threepeats à # 1 au Box Office!

Sony’s Mauvais garçons pour la vie continue de dominer le box-office pendant le week-end du Super Bowl, se classant au premier rang pour la troisième semaine consécutive avec 17,6 millions de dollars. Cela porte la suite surperformante à 148 millions de dollars au pays et à 290,7 millions de dollars dans le monde, deux chiffres supérieurs à ceux de 2003. Bad Boys II! Avec ce genre de persévérance, vous pouvez vous attendre à ce qu’un quatrième film soit accéléré au studio, ainsi qu’un bel avenir pour les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Épopée de Universal Pictures sur la Première Guerre mondiale 1917 a conservé la deuxième place, récoltant 9,6 millions de dollars pour 119,2 millions de dollars aux États-Unis et 249 millions de dollars dans le monde pour le meilleur favori.

Le véhicule Robert Downey Jr. à gros budget d’Universal Dolittle une fois de plus, il est resté à la troisième place avec 7,7 millions de dollars pour une prise intérieure de 55,2 millions de dollars et 126,6 millions de dollars dans le monde, le studio devant prendre jusqu’à 100 millions de dollars sur le film.

United Artists a lancé son film d’horreur artistique Gretel & Hansel ce week-end à la 4e place à hauteur de 6 millions de dollars dans plus de 3000 cinémas. Avec un C-Cinemascore et seulement 55% sur Rotten Tomatoes, nous nous attendons à ce que cette maison de pain d’épice soit toastée.

Donner une place à la 5e place était STX Films » Les messieurs, ce qui a rapporté 6 millions de dollars. Le film policier Guy Ritchie, qui compte des stars, a actuellement un total mondial de 48,4 millions de dollars pas trop minable.

Le grand perdant du week-end a été Paramount Pictures » La section rythmique, un thriller d’action dirigé par Blake Lively des producteurs de James Bond Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, qui a été lancé à la 10e place avec 2,8 millions de dollars embarrassants au niveau national dans plus de 3000 théâtres. Il a également fait un splat sur Rotten Tomatoes avec 33% et un C + Cinemascore.