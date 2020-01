Bad Boys II est le film le plus personnel de Michael Bay – / Film

le Mauvais garçons les films ne sont pas seulement Michael Bay films – ce sont les films définitifs de Michael Bay. Le premier épisode a marqué les débuts du film de Bay, qu’il pense maintenant ressembler à un indie par rapport à son travail ultérieur, et la suite était le film qui présentait Michael Bay de toutes ses manières les plus créatives et les plus insipides. La suite a montré le vrai moi de Bay en tant qu’artiste, la pleine identité de sa sensibilité. À travers l’esthétique de la suite bien-aimée et réprimandée, son sens de l’humour et son mépris total pour la vie humaine et plus largement, le simple concept que «moins c’est plus». Bay proclame fièrement pendant deux heures et demie de complaisance, «ici … Je suis.”

Bay Pre-Bad Boys II

Bay n’était pas aussi joyeusement bombardé avant Bad Boys II. Il n’avait pas encore trouvé sa voix en tant que réalisateur. Oui, The Rock et Armageddon sont sérieux avec des moments ridicules, mais ils ne sont pas aussi stupides que la deuxième équipe de Will Smith et Martin Lawrence. Il est révélateur que de tous les films que Bay a réalisés juste avant l’épopée du flic de Miami, c’était Pearl Harbor, sa sortie cinématographique la moins typique (et la plus réussie). Bay, un homme qui voulait désespérément être James Cameron au début de sa carrière (selon Ed Harris), a perdu son chemin vers le prestige avec son épopée de la Seconde Guerre mondiale. Le style de Bay est trop lisse et poli pour représenter de manière convaincante les horreurs du monde réel.

Après Pearl Harbor, Bay a rebondi en réalisant qui il était et est toujours en tant que cinéaste. Avec Bad Boys II, il est devenu plus maladroit, plus gros et a fait tout ce qu’il sait pour aujourd’hui sans aucune restriction. Il a jeté toute prétention qu’il avait jamais eue directement à la poubelle.

Une nouvelle baie Michael

Nous avions vu la personnalité stupide de l’opéra de Bay, mais pas à l’échelle épique de la première suite de sa carrière. Enfin, il a tout laissé échapper. Bad Boys II est la nouvelle vision de Bay pour la narration à grande échelle au 21e siècle. Bon goût, narration efficace et logique interne? Pas si important. Vitesse, image et effet global? Ses plus hautes priorités pendant et surtout après Bad Boys II.

Ce copain classique de 2003 représente l’époque de la naissance de «Bayhem» sur des écrans à travers le monde. L’apparence, le son et la convivialité ont commencé le 18 juillet 2003. Bay, peut-être en accord avec les temps qui bougent, a commencé à toucher un public mondial quand il a conçu ce style sur mesure férocement rythmé et à coupe rapide. pour de courtes durées d’attention. Bon ou mauvais, c’était un nouveau langage cinématographique rapide qui a établi un modèle pour de nombreux autres cinéastes à suivre. Il a peut-être vu l’avenir avec Bad Boys II. Il a vu ce que le grand public voulait, au moins de sa part en tant que réalisateur.

Action intemporelle

Sur le plan technique, il n’est pas surprenant que Christopher Nolan, Steven Spielberg et Edgar Wright soient des fans de Michael Bay. Les effets qu’il réalise à huis clos dans ses films sont remarquables et particulièrement agréables dans Bad Boys II. La séquence de poursuite sur autoroute est Looney Tunes, mais elle est si vivante et réelle que vous avez l’impression de pouvoir la toucher et la toucher. L’action de Bay n’avait jamais été aussi opératique, réelle, plus rapide et plus nette à l’œil. Il n’y a pas de CGI flagrant ou incroyable. De nos jours, Bay se déchaîne avec CG et, même si cela semble crédible, il est loin d’être aussi amusant à regarder que le joyau de la couronne des décors de la carrière de Bay.

La poursuite sur l’autoroute, c’est quand Bay a atteint son plein potentiel en tant que directeur d’action et a montré l’ampleur et la vitesse qu’il peut atteindre. C’est un autre moment de découverte pour Bay, lui trouvant son langage visuel préféré pour l’action. Bay a montré ce qu’il peut accomplir avec la lumière, la couleur, deux étoiles charismatiques, les effets visuels et l’échelle. À ce jour, cette scène de poursuite de derby de démolition – qui reste intemporelle et à couper le souffle en raison d’effets pratiques de niveau supérieur – est la séquence la plus spectaculaire de Bay dans laquelle tous les éléments se sont alignés pour Bayhem. Des années plus tard, il savait que la poursuite était si bonne qu’il l’avait arrachée lui-même dans The Island. Il n’est jamais timide pour se voler ou se rendre hommage, y compris une fois sous la forme d’une affiche Bad Boys II dans un dortoir d’université dans Transformers: Revenge of the Fallen.

La poursuite met également en évidence le contraste du coup de fouet de la beauté et de la laideur de Bay. Il y a presque toujours des images esthétiquement agréables représentant un contenu sans vergogne vulgaire. Tant de splendeur visuelle et de grossièreté à la fois. La combinaison à grande échelle de l’excitation visuelle et du mauvais goût, c’est maintenant une tendance frustrante pour le réalisateur, mais dans Bad Boys II, c’est juste envoûtant.

Les rats

Lorsque Marcus Burnett est témoin de deux rats à un moment intime, les créatures fornicatrices n’ont jamais parlé plus fort d’un réalisateur. L’image de ces créatures qui s’y attaquent, c’est l’humour signature de Michael Bay qui prend forme. Des testicules de robots et des blagues de matières fécales, ils ont tous suivi les traces de ces rats. Avant les rongeurs non crédités, l’humour de Bay était large et hokey, mais il a finalement présenté au public ce qu’il trouve vraiment drôle en tant que cinéaste et, peut-être, en tant que membre du public lui-même. Aucun gag n’est trop pour lui, et aucune plaisanterie trop basse. Le bâillon cauchemardesque qui fait grincer des dents structuré autour d’une femme décédée à la morgue? C’est l’obscurité au niveau de Stephen King et, oui, c’est le côté laid et confondant du travail de Bay.

C’est drôle de voir comment la baie vieillit, plus son humour régresse au lieu de mûrir. C’est pourquoi il n’aurait pas eu raison pour Bad Boys for Life, une histoire sur la croissance et le ralentissement. En tant que conteur, ce ne sont pas ses marques de commerce. Il connaît si bien son public, mais bizarrement, il ne grandit pas beaucoup avec eux.

Il y a une qualité de Peter Pan dans la carrière de Bay. Il fait presque toujours ses films pour adolescents, ce qu’il dira lui-même. Bien que ce soit également le public typique des films d’événements, Bay aime toujours beaucoup de ce qu’il faisait il y a 20 ans. Même dans 13: Heures: Les soldats secrets de Benghazi, il y avait une poignée de blagues qui n’auraient pas été déplacées dans Bad Boys II. Bien que Bay n’ait jamais écrit de film – imaginez-le – son humour était plus explosif que jamais dans BB: II et ses échos ne lui ont jamais laissé sa touche de conteur.

Une star est née

Maintenant âgé de 25 ans dans sa carrière cinématographique, Bay trouve toujours son chemin vers son livre de jeu Bad Boys II. La première moitié de The Island était lui qui a réussi à franchir quelques mètres en dehors de sa zone de confort. Au milieu du film clone, il refait une scène de Bad Boys II comme pour reprendre les affaires comme d’habitude, comme s’il n’avait pas confiance en lui pour raconter une histoire plus axée sur les personnages. Après le premier échec grave au box-office de sa carrière, il a tout recommencé avec Transformers, une franchise maniaque qui n’est pas loin du ton et de l’excès de Bad Boys II. Vous sentez un modèle de carrière? Puis son Pain & Gain inspiré de Coen Brothers et ses 13 heures n’ont pas touché, il est revenu à cette franchise qu’il ne pouvait tout simplement pas quitter. Il revenait complètement à ce qui était familier et à ce que nous avions vu pour la première fois dans Bad Boys II.

En regardant les films avant et après Bad Boys II, Bay a trouvé sa voix et son œil avec la suite. Bon ou mauvais, c’est toujours fascinant de voir une personne créative établir son identité de conteur et découvrir ce qui fonctionne pour elle et, comme il l’a démontré, des millions d’autres personnes. Il y a quelque chose de pur dans Bad Boys II de cette façon, la laideur et tout, que nous savons que nous regardons l’imagination de Bay intacte et sans retenue. C’est aussi personnel qu’un film qu’il puisse faire.

Bay est Bad Boys II. Chaque scène en dit long sur lui en tant que réalisateur. Rien n’est subtil ou non dit après tout. C’est une vision à grande échelle entièrement remplie à ras bord de ses concepts de cinéma, de ses goûts personnels et de ses aversions, et peut-être même de ses plis. C’est un film très excitant, comme une grande partie du travail de Bay – y compris, à tort, Pearl Harbor. Dans Bad Boys II, un film fantastique sur les flics en Porsche détruisant plus de biens que sauver des vies à Miami, Bay trouve le véhicule parfait pour ses instincts les plus effrénés, sophomoriques, machos et encore plus exaltants, lui permettant de courir aussi librement qu’un étalon pour créer la vision la plus complète et la plus observable de Bayhem qu’il aura jamais.

