Bad Boys: Nicky Jam et Daddy Yankee avec Will Smith

Nicky Jam rencontre Will Smith et Daddy Yankee dans “Bad Boys For Life”. La star du reggaeton agit comme un méchant dans le film, qui comprend également son nouveau succès avec Yankee “Move it”, le premier en deux décennies qu’ils enregistrent en tant que duo Los Cangris.

La superstar portoricaine du reggaetón a déclaré que sa participation au film, présenté en avant-première vendredi, avait émergé par «pure coïncidence» après que lui et Smith aient interprété «Live It Up», le thème officiel de la Coupe du monde 2018.

“Nous étions en Russie … et il m’a dit qu’il faisait” Bad Boys “et je lui ai dit:” Je veux en faire partie “, a déclaré Jam mercredi dans une interview à l’Associated Press en anglais. “Il m’a dit, ‘mec, si tu fais le casting et que tu le passes, c’est à toi.” Je suis venu à Los Angeles, j’ai fait le casting et je l’ai eu. »

“Bad Boys For Life”, une suite de 1995 “Bad Boys”, rassemble les stars hollywoodiennes Will Smith et Martin Lawrence en tant que détectives Mike Lowrey et Marcus Burnett, respectivement. Jam joue l’un des méchants. Ses crédits d’écran incluent également la série biographique “Nicky Jam: The Winner” de Neflix et Telemundo, et le film d’action “xXx: Return of Xander Cage” (“xXx: Reactivated”) avec Vin Diesel.

Quant à sa rencontre avec Yankee, bien que tous deux aient collaboré ces dernières années, c’est la première fois en deux décennies qu’ils sortent une chanson comme The Cangris. (Familièrement, “cangri” signifie le plus fort ou le meilleur de Porto Rico).

Le duo, qu’ils ont créé à la fin des années 1990, a sorti des singles à succès tels que “White sheets”, “Guayando” et “Feel yourself”. Mais à partir de 2004, les chanteurs se sont distanciés, selon les rapports, car alors que Yankee voulait faire un effort dans sa carrière musicale, Jam a plongé dans les excès et a commencé ses problèmes de drogue. En 2012, ils se sont rencontrés pour enregistrer “The party calls me”, mais pas en tant que Los Cangris mais en collaboration. À ce moment-là, ils ont dit qu’ils avaient résolu leurs différends et, avec leur nouvelle version, ils l’ont confirmé.

«Personne n’essaie de rendre service. Ce sont deux grandes stars à leur meilleur rassemblant leurs pouvoirs et allez, ‘Bad Boys’ fait un film après 20 ans, The Cangris fait une chanson ensemble après 20 ans et fait partie de ‘Bad Boys’, donc non Ça pourrait être mieux », a déclaré Jam.

Maintenant, le duo prévoit de donner un concert à Medellin fin mars.

«Nous avons prévu ce spectacle en Colombie et tous les billets ont été vendus en quelques heures. C’était fou », a déclaré Jam. “Donc, évidemment, oui, après cela, nous avons dit” OK, nous devons partir en tournée. ” Nous travaillons sur la tournée. ”

Au-delà de cela: «Probablement un record? Qui sait”.

