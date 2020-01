Bad Boys Shoot to # 1 at the Box Office, Dolittle Does Little

Après une absence de 17 ans, Mike et Marcus sont revenus au premier rang avec Sony’s Mauvais garçons pour la vie Performances supérieures aux attentes avec un week-end d’ouverture de 59,1 millions de dollars et un week-end prévu de 68,1 millions de dollars sur 4 jours jusqu’au MLK Day, ce qui en fait la deuxième ouverture la plus élevée jamais enregistrée pour les vacances! Le trio, qui marque les débuts prometteurs à Hollywood du duo de réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah, a coûté 38,6 millions de dollars à l’international pour un week-end de 106,7 millions de dollars dans le monde.

Le dernier film de la série, Bad Boys II, a ouvert ses portes en juillet 2003 avec 46,5 millions de dollars. Cependant, ce film a coûté 130 millions de dollars (non ajusté), avait Michael Bay derrière la caméra et une fente d’été privilégiée. Mauvais garçons pour la vie porte un prix beaucoup plus léger de 90 millions de dollars, et s’est avéré un programmeur d’action parfait pour janvier. Il a également montré que Will Smith (dont Homme Gémeaux l’automne dernier) et Martin Lawrence (qui n’a pas joué dans un grand film depuis 2011) sont encore de gros tirages. Le film a également obtenu un respectable 76% sur Rotten Tomatoes, c’est donc une grande victoire tout autour pour Sony. Apportez Bad Boys 4!

C’était une autre histoire pour le film familial d’Universal PIctures Dolittle (retardé de l’été dernier par de nouvelles prises de vue coûteuses), qui a ouvert au # 2 avec un décevant 22,5 millions de dollars au pays au cours du week-end et prévu 30 millions de dollars sur les 4 jours. Sur le plan international, il a réalisé 27,3 millions de dollars pour un week-end mondial de 57,3 millions de dollars. C’est une énorme déception pour le premier grand post- de Robert Downey Jr.Avengers: Fin de partie et couplé à un consensus critique de 18% ainsi qu’à un prix de 175 à 200 millions de dollars, cela ressemble au premier véritable fiasco de 2020. Le film a été réalisé par Stephen Gaghan (Syriana), avec des reprises prises en charge par Jonathan Liebesman (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Cependant, Universal 1917 a sauvé la journée au n ° 3 avec une formidable prise de 22,1 millions de dollars pour sa deuxième semaine en version large. Le meilleur film de l’Oscar, qui est passé du n ° 1 au n ° 3, a été réalisé par Sam Mendes et a rapporté 143,5 millions de dollars dans le monde jusqu’à présent.

Sony’s Jumanji: le niveau suivant est tombé d’une place à la 4e place, mais est sorti devant Star Wars: The Rise of Skywalker. La suite dirigée par Dwayne Johnson a rapporté 9,5 millions de dollars pour une prise intérieure de 270,4 millions de dollars et un solde mondial de 711,7 millions de dollars, tout en assurant qu’il y aura une autre entrée dans la franchise.

Pendant ce temps, Lucasfilm Star Wars: The Rise of Skywalker est passé de # 2 à # 5 avec 8,3 millions de dollars pour un transport intérieur de 492 millions de dollars et un volume mondial de 1,028 milliard de dollars.