Bad Boys Take Down The Gentlemen au Box Office

Sony Pictures » Mauvais garçons pour la vie a conservé sa place de n ° 1 ce week-end, remportant environ 34 millions de dollars pour un total national de 120,6 millions de dollars et 215,6 millions de dollars dans le monde. Le trio est déjà en bonne voie de battre Bad Boys IILe total mondial de 273,3 millions de dollars pour devenir le produit le plus rentable de la série.

L’épopée universelle de la Première Guerre mondiale 1917 a également conservé la deuxième place, récoltant 15,8 millions de dollars pour 103,8 millions de dollars aux États-Unis et 200,4 millions de dollars dans le monde, deux jalons importants pour le meilleur favori.

Malheureusement, la nouvelle photo d’horreur d’Universal Le tournant a pris un virage pour le pire, se classant au 6e rang avec 7,3 millions de dollars dans 2571 emplacements. Le thriller dirigé par Mackenzie Davis a également remporté un rare “F” Cinemascore du public, le deuxième de l’année suivant Til rancune redémarrer il y a seulement quelques semaines.

Encore de mauvaises nouvelles avec le gros budget d’Universal Dolittle a chuté de 42% mais est resté au troisième rang avec 12,5 millions de dollars pour une prise intérieure de 44,6 millions de dollars et 91 millions de dollars dans le monde. Compte tenu du fait que même à l’échelle internationale avec les États-Unis, il semble que même les numéros à l’étranger ne peuvent pas sauver le véhicule familial de Robert Downey Jr.

STX Films a fait ses débuts au # 4 Les messieurs, qui a rapporté 11 millions de dollars. C’est un début intermédiaire pour le film policier Guy Ritchie, qui a également reçu de bonnes critiques. À l’échelle internationale, il a gagné 22,5 millions de dollars pour un total mondial de 33,5 millions de dollars.

CONNEXES: CS Swag Bag avec McConaughey, Hunnam & The Gentlemen Cast!

Sony’s Jumanji: le niveau suivant a tenu bon lors de son 7e week-end pour la cinquième place avec 7,9 millions de dollars pour un décompte national de 283,4 millions de dollars et 737,4 millions de dollars dans le monde.

Enfin, Lucasfilm Star Wars: The Rise of Skywalker franchi une autre étape importante en devenant le 15e film de l’histoire à franchir 500 millions de dollars au pays. Avec 1,046 milliard de dollars dans le monde et en fin de cycle, cela peut être un tronçon pour le J.J. Le film d’Abrams surpassera The Last Jedi1,3 milliard de dollars, mais c’est malgré tout une performance impressionnante.