Bad Bunny avoue que la célébrité le rend malade et se retire de la musique | Instagram

Le chanteur de genre reggaeton et trap Bad Bunny vient de sortir son très attendu album YHLQMDLG où il a avoué que se retire de la musique parce qu’il ne l’a pas et se sent malade de sa renommée.

L’album reçoit le titre “YHLQMDLG“, Ce qui signifie selon le chanteur”Je fais ce que je veux“.

Le matériel se compose de 20 chansons, parmi ceux trouvés collaborations avec Daddy Yankee, Nesi, Ñengo Flow, Sech, Mora, Jowell & Randy, Anuel AA, Myke Towers, Kendo Kaponi, Archangel, Duki et Pablo Chill-E.

Vous pouvez être intéressé: Vidéo Bad Bunny est présumé en jupe au milieu du spectacle de Jimmy Fallon

Ce nouvel album parle de manquer quelqu’un et de retrouver l’indépendance de la vie de tous les jours, un sujet qu’il aborde depuis longtemps.

Ce qui a vraiment surpris ses millions de followers, c’est sa dernière chanson, où il semble que avouer Quoi se retire de la musique.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bad Bunny a certainement attiré l’attention de ses partisans Twitter où depuis hier est tendance et surtout pour son dernière chanson épique qui est dédié à ses fans, à ses parents et les remercie de le soutenir cette fois et de croire en lui depuis le début.

C’est ce qui a fait croire à beaucoup adieu à ton travail car dans l’un des versets, il mentionne que la renommée le rend malade Et il ne peut même pas dormir.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Je n’aimais pas ça Bad Bunny a dit que “En 9 mois il a sorti un autre album, pour se retirer tranquillement”

Bad bunny prend sa retraite je me tue

– SanBenito 69 inconnu (@Vctoor_xx)

29 février 2020

Cependant, le chanteur n’a pas confirmé rien ni rien commenté sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux.

Voici la liste des pistes «YHLQMDLG»:

1.-Si je vois ta maman

2.-Le dur

3.-Mais plus maintenant

4.-La Santa

5.-Je Perreo seul

6.-Bichiyal

7.-Soliá

8.-La zone

9.-À quel point

10.-Va-t’en

11.-Ignorant

12.-À votre merci

13.-Une fois

14.-Safaera

15.-25/8

16.-Is Cabrón Ser Yo

17.-Post Pa ’Guerrial

18.-P FKN R

19.-Nous parlerons demain

20 .- ﹤ 3 (Coeur)

Vous pouvez également lire: Les Spotify Awards auront Reik, J Balvin, Karol G, Bad Bunny et bien d’autres artistes

Ce ne serait pas la première fois que Benito quitterait la musique, car auparavant il avait déjà pris un repos temporaire mais il est revenu avec tout ce qui le cassait dans le genre que ses fans aiment tant.

.