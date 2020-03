Bad Bunny bat le record de Spotify avec son nouvel album | Instagram

Le célèbre chanteur de pièges Bad Bunny est venu le casser avec tout, puis après sa sortie du nouvel album YHLQMDLG bat le record d’audience en une seule journée sur la plateforme Spotify.

Une folie s’est avérée être ce nouvel album, car en un seul jour, il a réussi à atteindre plus de 5,3 millions de vues emportant le disque à la chanteuse espagnole Rosalia.

Bad Bunny a également réussi à se positionner dans le Top 50 de l’Espagne, quelques heures seulement après la sortie de l’album.

Vous pourriez être intéressé: Bad Bunny fait de fortes révélations sur ses préférences

Les chansons “Le dur »“Ignorant“En collaboration avec Sech et”La santa»Avec Daddy Yankee figuraient parmi les 10 chansons les plus écoutées.

Le titre de son album à succès est “YHLQMDLG: je fais ce que je veux», And a été publié le 29 février et comprend des collaborations avec Daddy Yankee, Jowell & Randy, Ñengo Flow, Archangel, Anuel AA, Myke Towers, Sech, Yaviah, Kendo Kaponi, Mora et Duki x Pablo Chill-E.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

D’autres de ses chansons les plus écoutées du nouvel album sont “Va-t’en“, avec plus de 227 millions de vues sur la plate-forme, et “Si je vois ta maman“, selon les données Spotify.

Cette production a été placée en même temps que le septième meilleure première de toute l’histoire Spotify

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Il est maintenant devenu l’un des artistes urbains les plus populaires et les plus aimés du monde avec des millions de followers sur leurs réseaux sociaux.

Benito ne cessera sans aucun doute de nous surprendre, car hier il a publié le vidéo musicale de la chanson Si je vois ta maman, qui a jusqu’ici plus de 7 millions de vues et aujourd’hui il a sorti une autre vidéo, mais pas plus, qui avec seulement 11 heures de son lancement a plus de 2 millions de vues.

Vous pouvez également lire: Bad Bunny avoue que la célébrité le rend malade et se retire de la musique

Tout semble indiquer qu’il publiera son des vidéos tout au long de cette semaine, qui bien sûr continuera à battre plus de records.

.