Bad Bunny célèbre malgré la quarantaine et est critiqué

Le chanteur portoricain de reggaeton et de genre piège Bad Bunny a eu des années ces derniers jours et n’avait pas célébré jusqu’à hier que a décidé de célébrer en grand malgré le mise en quarantaine avec son grand ami résident, il était donc critiqué par des milliers de personnes.

Il y a quelques jours, les autorités de Porto Rico ont décidé de décréter la couvre feu afin d’empêcher la propagation du coronavirus, mais cela n’a pas empêché Bad Bunny.

Sa grande célébration a eu lieu dans un endroit exclusif et luxueux Porto Rico où le mauvais lapin et René ils ont chanté y ils ont dansé à plus de ne pas pouvoir.

Ils ont partagé plusieurs histoires et certains publications dans leurs comptes officiels de Instagram où ils ont concouru qui ont terminé avant leur boisson.

Dans une publication, vous pouvez voir comment c’est chanter quelques chansons de son dernier album entourées de ses amis et de personnages célèbres.

Actuellement, il a été couronné artiste leader du genre urbain et l’un des chanteurs les plus populaires au monde.

Cela a causé un tout controverse en raison de la pandémie qui frappe de nombreux pays, ses disciples ils n’ont pas bien réagi du tout à ses photos et vidéos qu’il a partagées de cette nuit folle.

Loko Kreisi sur la pierre », a écrit la chanteuse dans l’une des vidéos publiées.

Jusqu’à présent, il a presque 5 millions de vues mais malheureusement les commentaires ne sont pas si bons et ils ont réagi très furieux.

Le reste de l’année avec un masque sans raison apparente et maintenant que c’est quand il faut le porter, on ne le met plus “, était l’un des commentaires.

Ces critiques étaient parce que ses disciples ils ne veulent pas qu’il se propage du virus car il y a plusieurs cas de célébrités qui ont été infectées.

Parmi les célébrités qui se sont révélées positives figurent Tom Hanks et sa femme. Rita Wilson, l’acteur Idris Elba et le footballeur espagnol Francisco García.

