Bad Bunny fête ses 26 ans ce 10 mars

fête ses 26 ans ce 10 mars | .

Benito Antonio Martínez Occasion | .

Son album YHLQMDLG a été un succès | .

Bad Bunny est né le 10 mars 1994 | .

Le reggaeton et le chanteur de pièges Bad Bunny se rencontrent ce 10 mars 26 ans, tout le monde le célèbre sur les réseaux sociaux.

Il a récemment assisté à la Prix ​​Spotify Il a fait une présentation lors de l’événement et a remporté l’un des prix grâce à son nouvel album qui a jusqu’à présent été un succès.

Le nouvel album de la chanteuse appelé “YHLQMDLG” a battu le record d’audience en un seul jour sur la plateforme Spotify.

“La seule chose qui joue sur l’île est YHLQMDLG Je t’aime !!! du fond du coeur !!!! Je n’ai pas de mots pour te montrer à quel point je te suis reconnaissant !!!! Je ne ronfle jamais parce que les gens savent que nous continuons à faire histoire !!! avec mon coeur !!!! Je suis dans le moment le plus heureux de ma carrière !!! la nouvelle religion est réelle !!!!!!! ” Le chanteur a partagé.

Dans sa propre vidéo Bad Bunny se félicite et il commence à remercier les personnes qui l’ont soutenu parmi ses followers, et mentionne que son album a été un succès car il est dans les premiers endroits ce qui l’excite beaucoup.

Entre votre 22,9 millions de followers Ils ont commencé à l’écrire en le félicitant à deux reprises pour son album et aussi pour son anniversaire, les commentaires s’élèvent à plus de trente mille.

Ce nouvel album est fou, car en un jour il a réussi à atteindre plus de 5,3 millions de vues emportant le disque à la chanteuse espagnole Rosalia.

Benito Antonio Martínez Occasion mieux connu sous le nom de Bad Bunny est né le 10 mars 1994, grâce à son charisme et à son succès, il a reçu de nombreuses félicitations pour son anniversaire Twitter et aussi pour son album et même des mèmes ont été faits selon l’occasion.

Les chansons “Le dur”, “Ignorant” en collaboration avec Sech et «Le Saint ” avec Daddy Yankee figuraient parmi les 10 chansons les plus écoutées.

