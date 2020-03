Bad Bunny montre son rejet à la télévision pour le meurtre d’une transgenre portoricaine

Bad Bunny est l’un des chanteurs latins les plus importants de la scène musicale internationale. Sa renommée est telle qu’il a été invité à l’une des émissions de grillades américaines les plus connues, «The Tonight Show With Jimmy Fallon», pour présenter son nouvel album, «YHLQMDLG» («I Do What I Want»). Le chanteur portoricain Il a profité de sa présentation dans un programme avec autant d’audience pour montrer son rejet pour le meurtre d’une femme transgenre dans les rues de Porto Rico, Alexa.

Bad Bunny lors de sa performance dans ‘The Tonight Show With Jimmy Fallon’

Le chanteur a lancé sa réclamation à travers son look, car Il portait une chemise qui disait “Ils ont tué Alexa, pas un homme avec une jupe”, lors de la performance de “Ignorants”, une des chansons de son nouvel album, avec le chanteur Sech. Le message a été très applaudi sur les réseaux sociaux dans diverses parties du monde, ce qui a souligné l’engagement de Bad Bunny pour les causes sociales.

La triste histoire d’Alexa

Alexa était une femme transgenre qui vivait dans la pauvreté dans les rues du Porto Rico natif de Bad Bunny. Son image a couru comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux après la publication d’une photo de lui dans laquelle il a été décrit comme “un homme déguisé” et a critiqué son entrée dans les toilettes des femmes. Les commentaires transphobes ont suivi instantanément.

Mais non seulement des messages haineux ont été diffusés sur les réseaux sociaux, mais des vidéos ont également été partagées dans lesquelles plusieurs hommes l’ont insultée et menacée tout en enregistrant ces humiliations. 24 février Le corps d’Alexa est apparu, qui avait été tué et abandonné dans un champ Après avoir été abattu.

.