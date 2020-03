Bad Bunny sort le clip de Safaera pour son nouvel album | Instagram

Bad Bunny est arrivé ce mois-ci pour tout rompre avec sa nouvelle musique, car depuis qu’il a sorti son dernier album, il n’a pas cessé d’être sur toutes les lèvres et aujourd’hui il a sorti son nouveau clip vidéo de la chanson que vous avez le plus appréciée de votre album.

“Safaera“a la participation de Jowell & Randy et Ñengo Flow; C’est l’une des chansons les plus écoutées et commentées de leur album YHLQMDLG.

Aujourd’hui c’est a publié la vidéo qu’ils attendaient tant mais pas directement sur la chaîne Bad Bunny, mais sur une chaîne vidéo urbaine.

Avec seulement quelques heures de publication, la vidéo sur la plateforme YouTube a presque 1 million de vues et c’est en position 2 tendances d’aujourd’hui.

Au cours des derniers jours, Benito a commencé le défi #SafaeraChallenge ce qui a certainement été fait viral et il n’arrête pas de partager son compte officiel Instagram les vidéos où ils le font.

Même sur le réseau social de Twitter les gens n’arrêtent pas de partager leurs vidéos, ainsi que de commenter leur obsession de la chanson si émouvante.

Beaucoup de gens ont même dit que cette chanson pouvait changer leur humeur, d’être triste ou bouleversée, de vouloir danser la chanson juste en l’écoutant.

Il convient de mentionner que Bad Bunny a célébré hier, mardi 10 mars, son fête d’anniversaire numéro 26 et plusieurs célébrités l’ont célébré, parmi lesquels son grand ami J Balvin, qui a consacré message émotionnel.

J’étais le seul bizarre, fou et étrange, je suis toujours censé faire ce qui vient de mon cœur. Grâce à la vie, un autre fou est venu et a donné un nouveau souffle au divertissement et vous voir grandir me remplit de fierté! Des chemins difficiles? Je sais, mais maintenant vous êtes à votre meilleur et c’est pourquoi je célèbre votre vie et votre carrière. Joyeux anniversaire! “, A écrit Balvin.

Bad Bunny est actuellement dans la meilleure étape de sa carrière artistique, ayant récemment remporté plusieurs prix et battu des records avec son nouvel album, qui a fait sensation.

