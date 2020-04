Bad Bunny sort une chanson en pleine quarantaine en collaboration avec sa petite amie | Instagram

Le chanteur de genre urbain portoricain Bad Bunny a encore une fois dû parler à un nouvelle chanson Il a relâché où il parle du coronavirus et de la quarantaine, sa petite amie y participant également.

Au cours des dernières semaines Benito a beaucoup parlé, car il a été plus actif que jamais Depuis qu’il est isolé à la maison et que l’ennui est venu, il a donné beaucoup de contenu divertissant.

C’est ainsi que, une fois de plus, c’est devenu une tendance dans les réseaux sociaux lors de la sortie de la chanson “Chez moi“, qui parle de la quarantaine que vit la majeure partie du monde.

C’est grâce à son compte officiel Twitter que Bad Bunny a partagé un lien de SoundCloud où vous pouvez écouter la chanson inédite.

Nous l’avons enregistré à la maison en quarantaine avec les notes vocales de l’iPhone “, a-t-il écrit dans la description de la chanson.

Avec moins d’un jour de sa publication, il a presque 600 mille reproductions et plus que 23 mille likes sur la plateforme musicale.

Tandis que dans twitter il a était crée tendance et des milliers de personnes parlent du nouveau sujet qui est sorti de nulle part.

Un post partagé par 787 (@gabrielaberlingeri) le 31 mars 2020 à 3:13 PDT

Comme prévu dans votre compte officiel Instagram Il a également partagé quelques images faisant la promotion de sa chanson et a jusqu’à présent plus de 2 millions de likes et des commentaires sans fin.

La chanson parle d’un couple Quoi ne peut pas être vu Parce que les gens du monde entier ont été invités à rester à l’intérieur pour éviter d’attraper le coronavirus, et il finit par parler du fait qu’une fois l’isolement terminé, ils peuvent se revoir.

Ses millions d’adeptes ils étaient réellement surpris avec le résultat de la chanson inattendue, mais surtout pour l’incroyable voix que Gabriela Berlingeri a montrée lors de sa participation à ce single.

