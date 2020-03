Bad Bunny suscite la controverse en s’habillant en femme pour sa nouvelle vidéo Yo Perreo Sola

Bad Bunny génère la controverse en s’habillant en femme pour sa nouvelle vidéo Yo Perreo Sola | Instagram

Le controversé chanteur portoricain de reggaeton et de genre piège Bad Bunny est à nouveau au centre de l’attention avec sa dernière vidéo “Je chien seul” au habiller comme une femme avec tout et les ongles donnant un message de l’égalité des sexes.

Aujourd’hui, Bad Bunny a surpris ses millions de followers en apparaissant avec deux tenues féminines dans son nouveau clip.

Au début de la vidéo, Benito apparaît avec un chemisier, jupe et des bottes rouges de cuir, avec des lèvres peintes, de faux cils et une perruque noire.

Cela peut vous intéresser: Bad Bunny prend le soleil de sa maison en se montrant sans vêtements

Dans la deuxième tenue, il porte un robe orange, longs cheveux bouclés montrant certains gros seins.

La vidéo a été publiée plus tôt dans la journée et présente plus de 3 millions de vues sur la plateforme YouTube, en plus d’être tendance dans Twitter depuis le matin.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Je n’ai jamais imaginé voir dans un clip vidéo de reggaeton un message comme celui-ci, la vérité que j’applaudis debout face à bad bunny, il comprend TOUT pic.twitter.com/KYvbGKwwgL

– Leandro (@leaageffroy)

27 mars 2020

Quelque chose qui a causé assez controverse, était le grand message qui s’adresse à toutes les femmes et la lutte constante pour les inégalités, car dans une partie de la vidéo, il y a un signe de fond qui dit “PAS UN MOINS“, se référant au lucha contre la violence le sexe.

Comme prévu, Bad Bunny s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour promouvoir sa vidéo, donc sur son compte Instagram Il a publié 2 photographies avec les tenues qu’il a utilisées.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

JE CHIEN SEUL !!! QUELQU’UN LE SAIT ???? * JOUR 183 DE QUARANTAINE * LA VIDÉO LA PLUS CRABÉE EST DÉJÀ SORTIE !!!! “, écrit-il dans sa publication.

Avec seulement 4 heures de sa publication, il a plus de 3 millions de likes de ses disciples et plus de 100 mille commentaires.

Vous pouvez également lire: Bad Bunny célèbre malgré la quarantaine et est critiqué

Bad bunny donnant une nouvelle lumière au genre, quelle fierté d’avoir un tel artiste “,” j’aimais seule je perrea une grande oeuvre d’art. Bad bunny you are the best, #including #LGBT “, étaient quelques-uns des commentaires.

Ces derniers jours, Bad Bunny Sur son compte Instagram, il a essayé de garder ses fans en quarantaine au jour le jour, ce qui l’a rendu souvent tendance sur les réseaux sociaux.

.