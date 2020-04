‘Bad Moon’ est un candidat sérieux pour le meilleur loup-garou à l’écran [We Love ’90s Horror]

Les années 90 ont souvent un mauvais rap avec les fans d’horreur. Après les nombreux slashers et films d’effets sur les créatures réussis des années 80, les années 90 offraient une variété différente de plats d’horreur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de succès, de joyaux cachés et de classiques mal compris, les années 90 n’obtiennent généralement pas le genre d’amour que les autres décennies éprouvent en matière d’horreur. Il est temps de changer cela.

Il est temps pour une dure vérité: il y a très peu de films formidables sur les loups-garous.

Oui, nous connaissons tous les classiques et même certains des favoris culte, mais par rapport à d’autres sous-genres d’horreur, le film de loup-garou a plus de ratés que de tubes. C’est dommage car les loups-garous sont d’excellentes créatures du point de vue des effets. Pourtant, beaucoup de films de loups-garous n’ont pas une histoire fascinante, une direction forte, des personnages solides ou un loup-garou de bonne mine.

Aucun de ces problèmes n’est présent dans Bad Moon.

Adapté de Wayne SmithRoman de Thor (que vous DEVEZ lire), Bad Moon est un conte petit mais sûr sur une mère célibataire (Mariel Hemingway), son fils (Mason Gamble), et leur berger allemand, Thor. Malheureusement, il y a aussi Oncle Ted (Michael Paré). Oncle Ted vient lui rendre visite et Thor sait que quelque chose ne va pas bien chez lui. Oui, l’oncle Ted est définitivement un loup-garou.

À titre d’adaptation, Bad Moon a une tâche presque impossible. Le roman a été principalement conçu du point de vue de Thor. Il serait incroyablement difficile de reproduire cela dans un film en direct sans avoir recours à des idées de dessins animés comme donner au chien une voix off. Scénariste / réalisateur Eric Red décide de consacrer un temps égal à Thor et aux personnages humains, et il le fait de manière très intelligente et efficace. Grâce à cela, l’histoire ne slogs jamais et le rythme est parfait pour un film de quatre-vingt minutes.

Le casting est également complètement sur la longueur d’onde du film. Mariel Hemingway ancre cette petite unité familiale et elle joue la matière complètement droite. Michael Paré incarne Oncle Ted avec un certain niveau de pitié, mais le film sait finalement qu’il doit apparaître comme un méchant à part entière. Bien que ce tour ne soit pas aussi bien conçu que dans le livre (encore une fois, vous DEVEZ lire Thor), Paré joue le mal d’une manière vraiment amusante.

Mais, si nous allons parler du meilleur aspect de Bad Moon, nous allons parler du loup-garou.

Conçu par un artiste prolifique d’effets spéciaux Steve Johnson, le loup-garou dans Bad Moon est potentiellement la meilleure réalisation d’un loup-garou à effets pratiques dans n’importe quel film. Je sais, nous aimons tous la bête d’un loup-garou américain à Londres et c’est incroyable, mais c’est aussi une fabrication totale de créatures et qui a certaines limites. Bad Moon a pu créer un design fantastique de loup-garou qui pourrait également être manipulé par un acteur en costume. Cela permet une meilleure mobilité pour la créature.

Même sans cette comparaison spécifique, le loup-garou dans Bad Moon est tout simplement génial. La conception globale est de premier ordre – c’est tellement cool de voir la largeur de la bouche du loup-garou s’ouvrir – et cela donne également un sens du caractère. Les loups-garous dans les films vivent ou meurent en fonction de leur conception et Bad Moon est un exemple brillant de bons choix de conception. La longueur du museau, la couleur de la fourrure et la taille de la tête contribuent à créer un loup-garou qui se démarque des autres lycanthropes cinématographiques. Étant donné que nous avons eu beaucoup de loups-garous depuis Bad Moon, il est assez étonnant de constater que très peu de loups-garous de films ont réussi à égaler sa force de conception.

Bad Moon est un bon film avec un grand loup-garou. Les parties de base du film fonctionnent bien, mais c’est le loup-garou lui-même qui élève Bad Moon en un matériau à voir absolument. C’est un petit régal d’horreur court mais satisfaisant. Et sérieusement, LISEZ LE LIVRE.

Bad Moon est actuellement disponible en streaming sur Shudder.