‘Baki’ Saison 3: à venir sur Netflix dans le monde entier en juin 2020

Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu Baki pour la dernière fois sur Netflix, mais les fans peuvent se réjouir d’apprendre que Baki reviendra sur Netflix avec la troisième saison en juin 2020! Les fans seront également ravis d’apprendre que non seulement Baki a été renouvelé pour la saison 3, mais qu’une quatrième saison sera également en route!

Baki est un anime Netflix Original basé sur le manga Baki The Grappler. La franchise est extrêmement populaire depuis près de trois décennies maintenant depuis ses débuts en 1991. Avec plusieurs animes déjà à son nom, le titre Netflix est sans doute devenu un favori des fans parmi les fans d’anime en général et les fans hardcore de Baki. Arrivé sur Netflix Japon pour la première fois en juin 2018, ce n’est qu’en décembre 2018 que la série est arrivée dans le monde.

Baki Hanma a parcouru le monde pour perfectionner ses compétences de combattant dans le but de dépasser son père en tant qu’artiste martial le plus fort du monde. Cinq des détenus les plus brutaux et violents du couloir de la mort se rassemblent pour affronter Baki dans l’espoir qu’il les anéantira, s’étant lassés de leur propre force et donc de la vie. Pour soutenir leur ami, les artistes martiaux que Baki a rencontrés lors de son voyage se joignent à lui pour combattre à ses côtés dans le tournoi le plus meurtrier du monde.

Date de sortie de Baki Saison 3 Netflix

Nous pensions auparavant que la prochaine saison de Baki serait diffusée au Japon avant de faire son arrivée sur Netflix plus tard cette année, mais grâce au site officiel de Baki, nous avons maintenant la confirmation que la saison 3 de Baki arrivera en juin 2020!

Il n’est pas clair si tous les épisodes seront disponibles en streaming, mais à en juger par l’utilisation du libellé de l’annonce, nous nous attendons à voir un nouvel épisode chaque semaine à partir de Jeudi 4 juin 2020.

Fléchissez vos pectoraux et graissez vos muscles, car Baki revient pour une nouvelle saison cette année! pic.twitter.com/mVAiaGLEeN

– NX (@NXOnNetflix) 5 mars 2020

Sur la page officielle de Baki, un tout nouveau teaser pour la saison à venir a été publié:

Baki Season 3 Netflix Renewal Status

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour le 05/01/2019)

Les fans de l’anime des arts martiaux seront ravis d’apprendre que Baki reviendra pour une troisième saison! Nous connaissons un renouvellement depuis mars grâce au compte Twitter officiel de Baki confirmant le renouvellement de Netflix pour une autre saison.

【緊急 特 報】

\ Netflix 先行 独占 配 信 //

昨 年 話題 と な っ た 「# バ キ ア ニ メ」 の 続 編 と な る 第 2 期 の 制作 が 決定 い た し ま し た ✨😂👏

“大 擂台 賽” の 激 闘 、 数 々 の 名 シ ー ン が ア ニ メ 化 ッ ッ !!

⇒ 続 報 は ア ニ メ 公式 HP に て ⇒https: //t.co/rbrVzEtazj # 板垣 恵 介 # 刃 牙 #baki pic.twitter.com/aiWiqFVbd9

– TV ア ニ メ 「バ キ」 公式 ア カ ウ ン ト (@baki_anime) 19 mars 2019

Est-ce à dire que nous allons recevoir une quatrième saison?

Oui! Au Japon, la saison 1 comprenait 26 épisodes (répertoriés comme parties 1 et 2 sur Netflix Japon) mais pour le reste du monde, la saison a été divisée en deux. En supposant que 26 autres épisodes sont en cours, les troisième et quatrième saisons recevront chacune 13 épisodes.

Réponse des fans de la saison 2

Après l’attente retardée pour les fans de la saison 2, le 30 avril a été pompé pour le voir tomber!

Baki saison 2 finalement perdu pic.twitter.com/2VbjmMg6XO

– ANINA (@mrchngbean) 30 avril 2019

BAKI PT 2 EST LIIIIIVVVEEEEE pic.twitter.com/6nxGyl04Zz

– Pablo Escobear🐝 (@HennyGangBear) 30 avril 2019

La partie 2 de Baki a chuté pic.twitter.com/nNh0oGjZoP

– Hitoshi Shinso 🤯🤕 (@YoungHanno) 30 avril 2019

Il s’agit d’un article en cours pour vous assurer de revenir pour des nouvelles et des mises à jour sur la saison 3 de Baki.

