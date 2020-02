«Baldur’s Gate III» en accès anticipé plus tard cette année

Grâce à une fuite au salon du jouet de New York de cette année, nous verrons les studios Larian Baldur’s Gate III atteindre un accès anticipé au lieu d’une libération complète. La nouvelle provient d’un événement pour les investisseurs présenté par Hasbro, qui a mis en évidence sept RPG basés sur Dungeons & Dragons en développement, dont Baldur’s Gate III et Alliance sombre.

Hasbro, qui est la société mère de Wizards of the Coast, qui a autorisé Dungeons & Dragons et Baldur’s Gate à Larian Studios, prévoit de publier un RPG basé sur D & D chaque année jusqu’en 2025.

Dark Alliance avait été dévoilé lors des Game Awards de l’année dernière, qui devraient sortir à l’automne plus tard cette année. Baldur’s Gate III devrait sortir sur PC et Google Stadia.

