"Ballin '' 'de Mustard & Roddy Ricch est le n ° 1 du tableau des chansons rythmiques

Roddy Ricch & Mustard en tête du classement.

Mustard a officiellement décroché son deuxième numéro 1 sur le palmarès Airplay de Billboard Rhythmic Songs alors que sa collaboration avec Roddy Ricch "Ballin '" se retrouve au premier rang après avoir connu une augmentation de 22% des jeux. La dernière fois que la moutarde a occupé l'espace, c'était avec son «eau» assistée par Migos. Alors que "Water" était le single, les deux titres sont apparus sur Mustard's Perfect Ten album de l'été, qui est resté dans le top 10 du palmarès Top R & B / Hip-Hop Albums depuis ses sorties, débutant et culminant au n ° 5. Sur d'autres palmarès, "Ballin '" conserve sa place de n ° 3 sur le graphique Airplay R & B / Hip-Hop avec 27 millions d'audience hebdomadaire. Il se situe également au n ° 7 du palmarès Hot R & B / Hip-Hop Songs. [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=YS0h2-hy9rw [/ intégré] Quant à Roddy, les chansons marquent son premier numéro 1 sur le graphique tout en devenant sa troisième entrée au classement général. Avant cela, sa coupe la plus haute était au n ° 28 avec "Project Dreams" de Marhmello. Cependant, il continue de décorer le catalogue croissant de Roddy, car il a passé la semaine dernière au n ° 1 du Billboard 200 avec son Veuillez m'excuser d'être antisocial premier album après avoir poussé 101 000 unités d'album équivalentes. Il a depuis glissé au n ° 3, mais continue de conserver sa place au sommet des albums Top R & B / Hip-Hop et Top Rap Albums.