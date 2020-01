Bambi remake en direct dans les œuvres de Disney

Disney a jeté son dévolu sur une autre propriété d’animation classique à refaire pour un public moderne. Cet après-midi, The Hollywood Reporter a dévoilé que la Mouse House va de l’avant avec une nouvelle version de Bambi, Le long métrage sur le jeune cerf et ses amis des bois sorti en 1942. Cependant, cela ne devrait pas vraiment surprendre, étant donné que nous vous avons apporté cette nouvelle l’été dernier, le rapport de THR confirmant maintenant notre scoop original.

Sans personnage humain – enfin, à l’exception du célèbre chasseur infâme – Bambi empruntera la route précédemment établie par The Jungle Book et The Lion King. Bien qu’il soit considéré comme un redémarrage en direct, ce sera en fait le travail d’un CGI minutieusement réaliste. Évidemment, ces deux films ont été dirigés par Jon Favreau, mais rien ne le relie à ce remake pour l’instant. En fait, il est probablement trop occupé avec The Mandalorian de nos jours pour le faire quand même.

Bien qu’un réalisateur n’ait pas encore été trouvé, THR écrit que Disney a embauché deux scénaristes pour adapter l’image originale, Geneva Robertson-Dworet de Captain Marvel et Lindsey Beer de Chaos Walking. Depth of Field, la société de production dirigée par Chris et Paul Weitz et Andrew Miano, est en charge de la production.

THR précise également que le studio est conscient que Bambi «a une portée et une histoire moins épiques» que la plupart des films Disney, certainement ceux auxquels les fans modernes sont habitués, mais ils ne «visent pas à chausse-pied» des enjeux supplémentaires dans le récit et sont attendus d’adapter le conte charmant d’origine relativement fidèlement.

Ceci est intéressant, car les remakes de Disney basés sur des propriétés plus anciennes (Dumbo, Jungle Book) ont tendance à être plus lâches avec le matériau que ceux basés sur des tarifs plus récents (Lion King, Aladdin), mais Bambi va apparemment se retourner tendance. Donc, ne vous attendez pas à ce que le redémarrage en direct de Bambi de SNL avec Dwayne Johnson se concrétise.

Le prochain remake de Disney dans les salles de cinéma est Mulan, avec Liu Yifei et réalisé par Niki Caro, qui arrivera le 27 mars. En attendant, faites-nous savoir si vous êtes impatient de Bambi ou pas dans la section commentaires ci-dessous.

Source: The Hollywood Reporter