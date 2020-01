‘Bambi’ serait le prochain classique de Disney à avoir un remake en direct

Disney nous a certainement surpris depuis sa création par l’innovation dans l’animation de ses histoires, ces dernières années, ils ont choisi de présenter des versions live de leurs classiques, leur donnant une nouvelle vie et les rendant plus attrayants pour les nouvelles générations qui n’avaient peut-être aucune idée de leur existence, apparemment il veut poursuivre cette tendance et ce serait à son tour à Bambi d’atteindre le grand écran sous ce format.

Apparemment, la maison de Mickey Mouse veut nous faire pleurer à nouveau avec la mort choquante de la mère de Bambi, selon Variety, l’histoire originale de 1942 serait la prochaine à devenir une action en direct. Jusqu’à présent, tout ce que l’on sait, c’est que Genève Robertson-Dwore (Captain Marvel) et Bière Lindsey (Sierra Burgess est un perdant) Ils seront en charge de l’écriture du scénario de ce film et la production sera réalisée par les frères Chris et Paul Weitz.

La bande utiliserait la même technologie que celle que nous avons vue dans les remakes en direct du Roi Lion et du Livre de la Jungle pour raconter l’histoire de Bambi, le petit cerf qui se lie d’amitié avec un lapin et une mouffette avant d’affronter la mort de sa mère aux mains d’un chasseur et de devenir le nouveau Grand Prince de la Forêt.

De Alice au pays des merveilles 2010, La stratégie de Disney de refaire ses classiques d’animation en tant que films d’action (prétendument) réels a été très lucrative, avec des bandes comme celles mentionnées ci-dessus ainsi que neuf autres ont réussi à élever près de 8 milliards de dollars dans le monde et Apparemment, Bambi serait l’un des candidats pour continuer à laisser de gros profits à la maison de Mickey Mouse.