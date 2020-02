Bandai apportera l’événement interactif Dragon Ball Experience au Mexique

Dans une déclaration, Bandai a annoncé l’arrivée au Mexique de Dragon Ball Experience, une expérience interactive axée sur les personnages de la populaire franchise japonaise. L’expérience Dragon Ball peut être appréciée pendant La Mole, l’événement culturel pop le plus important de notre pays.

Selon Bandai, Dragon Ball Experience est une expérience interactive de 2000 mètres carrés dédiée uniquement au monde de Dragon Ball. L’événement interactif n’a été présenté que dans deux autres pays, et le Mexique sera le troisième pays à recevoir l’expérience.

«Dans environ 2 000 mètres carrés dédiés à Dragon Ball, tous les fans peuvent vivre une expérience unique. Ils essaieront leur meilleur Kame Hame Ha pour sortir leur Ki comme Goku le fait dans la série, sous la forme d’un spectacle de lumière spectaculaire. Vivez les meilleurs moments de la saga Dragon Ball avec des figurines Bandai. Ils deviendront leur personnage d’anime préféré et pourront se battre dans les défis du jeu vidéo Dragon Ball. Ils peuvent démontrer leurs compétences dans un tournoi de cartes Dragon Ball avec des juges certifiés. De plus, il y aura des concours et des dynamiques pour toute la famille. Personne ne peut manquer! »

Bandai a mentionné que le Mexique a été choisi comme le troisième pays avec le plus de fans de Dragon Ball, en plus de profiter du fait que le spectacle a été organisé pour célébrer le 35e anniversaire de la série, qui s’est tenue l’année dernière.

«Le Mexique est le troisième pays avec le plus de fans de Dragon Ball au monde, et l’année dernière il a eu 35 ans. Avec l’événement “Dragon Ball Experience”, nous voulons célébrer tous ces fans qui ont gardé l’enthousiasme pour Dragon Ball pendant des générations pour vivre cette expérience. ” A commenté Manuel Hernández, directeur marketing de Bandai Mexico.

Dans Dragon Ball Experience, vous pouvez trouver:

Stands d’exposition et vente de produits des différentes collections de figurines Bandai Dragon Ball, notamment: Dragon Stars, Limit breakers et les nouvelles capsules Final Blast, Banpresto et Gashapon, ainsi que des produits tels que des t-shirts, des casquettes, des sacs à dos , etc.

Défiez pour libérer la puissance du Kame Hame Ha. Un stand où les fans peuvent crier leur meilleure version du Kame Hame Ha, où une échelle mesurera la force du cri et quand elle atteindra un certain niveau, la puissance de votre Ki sera libérée sous forme d’un spectacle de lumière.

Nuage volant de Goku, dans lequel les aventuriers peuvent monter et, à travers un écran vert, recréer les manèges les plus audacieux de la saga pour les prendre en vidéo.

Défis dans les stations de jeux vidéo Bandai Namco, avec le titre Dragon Ball Super FighterZ.

Jeu de cartes Dragon Ball avec des juges certifiés

Films silencieux sur des écrans avec des écouteurs, où les fans peuvent profiter de leurs épisodes préférés de Dragon Ball Super.

Concours et défis de sagesse de la franchise

Bandai a déclaré qu’il prépare plus de surprises qui seront révélées plus près de La Mole. Dragon Ball Experience sera disponible dans La Mole 2020, sans frais supplémentaires pour le billet d’entrée à l’événement, dans la salle B du centre Citibanamex, les 14 et 15 mars de 12h00 à 20h00.

