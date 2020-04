Bande-annonce “Barkskins” de National Geographic

National Geographic a publié une nouvelle bande-annonce pour sa série limitée en 8 parties, “Barkskins” et des premières sur Jour du Souvenir, lundi 25 mai, à 9 / 8c et sera diffusé avec des épisodes consécutifs pendant quatre semaines. Le réseau a également annoncé qu’après chaque première, les épisodes seront disponibles sur HULU le lendemain. Enfin, dans le cadre de l’événement télévisé Memorial Day, le réseau diffusera une présentation spéciale de “Le revenant” le lundi 25 mai à 17 h 45/4 h 45, avant les débuts de la série épique. Il sera présenté en première mondiale dans 172 pays et 43 langues. Aucune version de Disney + n’a été annoncée, car même si National Geographic est l’une des principales marques de Disney +, si elle est jugée trop mature, elle peut ne pas être ajoutée.

«Barkskins» examine le mystérieux massacre de colons dans la nature sauvage vaste et impitoyable de la Nouvelle-France des années 1690 qui menace de plonger la région dans une guerre totale. Créé par Elwood Reid et basé sur le roman à succès du même nom par Annie Proulx, “Barkskins” transporte les téléspectateurs vers la frontière sauvage de la fin du 17e siècle.

La série se déroule à Wobik, une petite colonie dans ce qui est maintenant la province canadienne du Québec. Alors que l’Église catholique envoie des prêtres jésuites pour convertir les indigènes, la France envoie des serviteurs sous contrat pour peupler son territoire, ainsi que des «Filles du Roi», des jeunes femmes à jumeler avec leurs maris, fonder des familles et aider les colonies à prospérer. Ce groupe disparate de parias, de voyous et d’innocents doit traverser des épreuves brutales, des intérêts concurrents et des loyautés enchevêtrées au carrefour de la civilisation: la Nouvelle-France des années 1690.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Allez-vous consulter «Barkskins»?

