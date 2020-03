Bande-annonce Blue Story de Paramount du cinéaste Rapman

Bande-annonce Blue Story de Paramount du réalisateur Rapman

Paramount Pictures a publié la bande-annonce officielle de Blue Story du réalisateur en petits groupes Rapman (L’histoire de Shiro, Fils américain). En arrivant dans certains cinémas le 20 mars, vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous ainsi que l’affiche dans la galerie!

Les meilleurs amis Timmy (Stephen Odubola) et Marco (Micheal Ward) fréquentent le même lycée de Peckham mais vivent dans les arrondissements voisins de Londres. Lorsque Marco est battu par l’un des amis de l’école primaire de Timmy, les deux garçons se retrouvent aux côtés rivaux d’un cycle sans fin d’une guerre des gangs dans laquelle il n’y a pas de gagnants… seulement des victimes.

Écrit et réalisé par Rapman, le film met également en vedette Stephen Odubola, Micheal Ward, Rohan Nedd, Kadeem Ramsay, Khali Best et Junior Afolabi Salokun.

De Paramount Pictures, BBC Films, DJ Films et JOI Productions, Blue Story est produit par Damian Jones et Joy Gharoror-Akpoiotor.