Bande-annonce confidentielle de Spenser avec Mark Wahlberg et Winston Duke

Bande-annonce Spenser Confidential avec Mark Wahlberg & Winston Duke

La bande-annonce officielle du prochain film d’action-comédie de Netflix Spenser Confidential est arrivé en ligne, mettant en vedette le candidat aux Oscars Mark Wahlberg alors qu’il tente de vaincre les cartels de la drogue et la police et les politiciens corrompus, qui l’ont encadré il y a cinq ans. Basé sur Ace Atkin pays des merveilles roman, le film d’action sera disponible en streaming le 6 mars. Avec également Winston Duke et Post Malone, vous pouvez consulter la bande-annonce dans le lecteur ci-dessous!

Lorsque deux policiers de Boston sont assassinés, l’ex-flic Spenser (Mark Wahlberg) fait équipe avec son colocataire sans fioritures, Hawk (Winston Duke), pour éliminer les criminels dans cette comédie d’action.

Inspiré par Robert B. Parker pays des merveilles, un roman à succès d’Ace Atkins, le film suit Spenser (Mark Wahlberg) – un ancien flic mieux connu pour faire des problèmes que pour les résoudre – vient de sortir de prison et quitte définitivement Boston. Mais d’abord, il est cordé pour aider son ancien entraîneur de boxe et mentor, Henry, avec un amateur prometteur. C’est Hawk, un combattant MMA impétueux et irréfléchi convaincu qu’il sera un adversaire plus coriace que Spenser. Lorsque deux des anciens collègues de Spenser se retrouvent assassinés, il recrute Hawk et son ex-petite amie grossière, Cissy, pour l’aider à enquêter et à traduire les coupables en justice.

Spenser Confidential (anciennement intitulé pays des merveilles) étoiles Mark Wahlberg (Le combattant, le défunt, Mile 22) en tant qu’ex-flic titulaire, Winston Duke (Panthère noire, Nous) comme Hawk, Post Malone, Alan Arkin (Dumbo) comme Henry Cimoli, Iliza Shlesinger (Famille instantanée) comme Cissy, Cassie Ventura comme Elise, Bookem Woodbine (Suzerain) et James DuMont (Journée des patriotes).

Le film est réalisé par Peter Berg (Les lumières du vendredi soir, Journée des patriotes, Horizon en eau profonde) réalisé à partir d’un script adapté de Sean O’Keefe. Wahlberg produira également le long métrage aux côtés de Berg via sa bannière Film 44, Neal H. Moritz via sa bannière Film Original et Stephen Levinson. John Logan Pierson du film 44 sera producteur exécutif aux côtés de Toby Ascher.

Spenser Confidential est la cinquième collaboration entre Wahlberg et Berg, qui travaillaient auparavant ensemble sur Lone Survivor, Horizon en eau profonde, Patriot’s Day, et Mile 22.

Le personnage de Robert B. Parker Spenser a servi de base à 48 romans, qui sont tous devenus des best-sellers du New York Times. Reconnu depuis longtemps comme le doyen de la fiction policière américaine, Parker a été nommé Grand Maître des Edgar Awards en 2002 par les Mystery Writers of America, un honneur partagé avec des maîtres précédents tels qu’Alfred Hitchcock et Ellery Queen.