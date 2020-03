Bande-annonce de Chrissy Court: de vrais cas, de vraies personnes, un vrai chaos

Bande-annonce de Chrissy’s Court: cas réels, vraies personnes, vrai chaos

Quibi a lancé la première bande-annonce de Cour de Chrissy, le prochain spectacle judiciaire basé sur l’arbitrage organisé par Lip Sync BattleChrissy Teigen taquine un tribunal plein de chaos réel et comique. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

La série suit Chrissy Teigen alors qu’elle règne en tant que juge suprême sur une affaire de petites créances, dans laquelle les plaignants, les défendeurs et les différends sont réels, la mère de Chrissy devenue «huissier de justice», Pepper Thai, maintient l’ordre dans la salle d’audience.

La série sera produite par Teigen via Suit & Thai Productions et Luke Dillon via 3 Arts Entertainment.

Cour de Chrissy devrait être présenté en même temps que le lancement du nouveau service de streaming le 6 avril et les personnes intéressées peuvent précommander leur abonnement ici!

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril, avec déjà plus d’un milliard de dollars levés auprès de ses investisseurs. Il a un certain nombre de projets en cours de développement. Guillermo del Toro, Sam Raimi, Catherine Hardwick, Steven Spielberg, Paul Feig, Anna Kendrick, Laurence Fishburne et Don Cheadle sont huit des nombreux producteurs et talents qui travaillent dur sur la production desdits projets.

Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, devrait présenter des séries d’une durée de deux à quatre heures et divisées en parties d’une durée maximale de 10 minutes.