Bande-annonce de Fantasy Island – / Film

Que diriez-vous d’une dernière bande-annonce pour Fantasy Island, La vision centrée sur l’horreur de Blumhouse sur la série télévisée des années 1970? Dans le nouveau film, un groupe de jeunes gens attrayants se rend sur une île qui propose de réaliser leurs fantasmes. Mais, dans la véritable mode de la patte du singe, l’île finit par transformer leurs fantasmes en quelque chose de cauchemardesque. Regardez la bande-annonce finale de Fantasy Island ci-dessous.

Bande-annonce de Fantasy Island

J’ai le sentiment que Fantasy Island va être un grand succès. Chaque fois que j’ai vu une bande-annonce du film dans les salles, le public est devenu fou – riant et murmurant, mais pas de manière moqueuse. Tout le monde semble vraiment excité pour cette chose à l’air maladroit, et je ne peux pas leur en vouloir – ça a l’air amusant. Bien sûr, l’idée de transformer Fantasy Island, la série télévisée ringarde des années 1970 avec Ricardo Montalbán et Hervé Villechaize, en un film d’horreur sanglant est un peu idiote. Mais je creuse l’ambiance ici.

Dans Fantasy Island, «l’énigmatique M. Roarke réalise les rêves secrets de ses hôtes chanceux dans une station balnéaire tropicale luxueuse mais isolée. Mais lorsque les fantasmes se transforment en cauchemars, les invités doivent résoudre le mystère de l’île afin de s’échapper avec leur vie. “La prémisse d’avoir vos souhaits se retourner contre vous n’a rien de nouveau – le conte classique The Monkey’s Paw a utilisé cette configuration, ainsi que les innombrables films Wishmaster et Leprechaun. Mais il semble y avoir assez de style ici pour que Fantasy Island mérite le détour.

Le film a été réalisé par Jeff Wadlow, Écrit par Wadlow & Chris Roach & Jillian Jacobs et est produit par Jason Blum, Marc Toberoff et Jeff Wadlow. Le casting comprend Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Portia Doubleday, Ryan Hansen, et Michael Rooker.

Ouverture de Fantasy Island 14 février 2020.

