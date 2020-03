Bande-annonce de HBO: ne le dites pas sauf si vous le pensez

Bande-annonce de HBO: ne le dites pas à moins que vous ne le pensiez

HBO a publié l’officiel Courir bande-annonce du prochain exécutif de la série produite par Phoebe Waller-Bridge et avec elle (Sac à puces, Killing Eve) et aux côtés de Meritt Wever et Domhnall Gleeson. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous!

Ne le dites pas à moins que vous ne le pensiez. RUN, avec Domhnall Gleeson et le gagnant des Emmy Awards Merritt Wever, sera présenté en avant-première le 12 avril à 22h30.



Courir est une série romantique-comique-thriller qui suit l’histoire de Ruby, une femme vivant une existence ordinaire, qui reçoit un jour un texte l’invitant à remplir un pacte de jeunesse promettant le véritable amour et la réinvention en sortant de sa vie pour prendre un voyage avec sa plus ancienne flamme Billy Johnson. Gourou de la vie prospère, né d’une riche famille irlandaise, Billy a le don du gab, combinant habilement une cargaison de charisme avec un besoin sans fin d’approbation.

La série met en vedette Domhnall Gleeson (À propos du temps) dans le rôle de l’actrice lauréate du Billy and Emmy Award Meritt Wever (Infirmière Jackie, Godless) en tant que Ruby Dixie avec Golden Globe et l’actrice gagnante des Emmy Waller-Bridge dans un rôle récurrent de Flick.

Vicky Jones a créé et écrit le projet et produira également aux côtés de Waller-Bridge via sa bannière DryWrite. La série est produite par Entertainment One avec Emily Leo de Wigwam Films, également destinée à la production exécutive.

Waller-Bridge est surtout connue pour sa série humoristique acclamée par la critique Sac à puces qui met en vedette Waller-Bridge, la gagnante d’un Oscar Olivia Colman, Hugh Skinner et Sian Clifford. Il s’agit de la deuxième saison qui a remporté 3 Emmy Awards et 2 Golden Globe Awards, dont la meilleure série comique et la meilleure actrice d’une série comique pour la performance incroyable de Waller-Bridge en tant que personnage titulaire. Elle travaille également actuellement sur la série à succès de la BBC Killing Eve qui avait déjà remporté 12 nominations aux Emmy Awards et 4 nominations aux Golden Globe avec les vedettes Sandra Oh remportant son deuxième Golden Globe Award et Jodie Comer remportant son premier Emmy Award, toutes deux pour la meilleure actrice d’une série dramatique.

Courir sera diffusé sur HBO le 12 avril!