Bande-annonce de Hope Gap avec Annette Bening et Bill Nighy

Roadside Attractions a publié la bande-annonce officielle du drame à venir Hope Gap avec Annette Bening, nominée aux Oscars (Les enfants vont bien, beauté américaine, Être Julia), Le vainqueur du Golden Globe Bill Nighy (Fille de Gédéon, Page huit, L’amour, en fait) et Josh O’Connor (La Couronne, Emma, Le pays de Dieu). Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

L’histoire intime, intense et amoureuse de Hope Gap retrace la vie de Grace (Annette Bening), choquée d’apprendre que son mari (Bill Nighy) la quitte pour une autre après 29 ans de mariage, et les retombées émotionnelles qui s’ensuivent que la dissolution a sur leur fils unique (Josh O’Connor). Démêlé et se sentant déplacé dans sa petite ville balnéaire, Grace finit par reprendre pied et découvre une nouvelle voix puissante.

Le drame d’amour est écrit et réalisé par le candidat aux Oscars William Nicholson (Gladiateur, Les misérables, Ininterrompu). Sarada McDermott et David M. Thompson sont producteurs avec la coproduction de Joanie Blaikie. Les producteurs exécutifs incluent Arno Hazebroek, Hugo Heppell, Christos Michaels, Gavin Poolman, Nicolas D. Sampson et Alex Tate.

Hope Gap sortira en salles le 6 mars.