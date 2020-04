Bande-annonce de la dernière saison de «La maison des fleurs»

Oscar Wilde a dit que chaque saint a un passé et que chaque pécheur a un avenir. Indéniablement parce que c’est le cours naturel des choses, dans les deux cas nous les affrontons. Nous regardons tous vers l’avenir, mais en tirant toujours des choses du passé …

Et eCette phrase a été appliquée maintes et maintes fois dans l’histoire de la famille Mora, que nous avons rencontrée à La casa de las flores lors de la première de sa première saison en 2018. Cette série, production originale de Netflix créée par Manolo Caro, nous a donné dans ce premier épisode les expériences d’une famille haut de gamme au Mexique qui semble être parfaite, mais qui est complètement détruite dans les plus intimes. Oui, des apparences au-dessus de la loyauté, de l’engagement, de la famille et de l’amour.

Et ceci Il était accompagné de nombreuses lumières, de paillettes et d’une sorte de cabaret en décomposition qui, s’il avait été diffusé à la télévision, en aurait effrayé plus d’un. Mais ce sont les avantages du streaming: ils ont évoqué des sujets qui ne sont toujours pas confrontés à la réalité de la télévision, du moins pas directement.

Pour le deuxième épisode, tout ce qui n’allait pas avec la famille Mora était déjà évident, mais certaines douleurs du passé sont également réapparues, comme le départ de la matriarche, joué par Verónica Castro, mais en concentrant son histoire davantage sur la recherche de la vengeance.

Et maintenant, Le troisième volet arrive, la fin de toute l’histoire où les choses deviennent encore plus compliquées. Paulina (Cecilia Suárez), fan de “El Cacas”, est en prison et sa sœur Elena est toujours dans le coma avec l’annonce qu’elle est enceinte. La mauvaise nouvelle, si les autres ne suffisaient pas, et que grand-mère Victoria prend le contrôle de la maison et change le cours des choses.

Mais Peut-être la chose la plus intéressante que nous pouvons voir dans la bande-annonce qui vient de sortir, est la vue du passé de Virginia, 40 ans plus tôt, où nous découvrons comment sa relation avec Ernesto, Solomon et Carmela a commencé. Et enfin, nous pouvons découvrir comment la naissance de Paulina de la Mora s’est produite …

La dernière saison de La casa de las flores sera présentée dans le catalogue Netflix le 23 avril avec plus de fleurs (bien que le fleuriste soit dans le doute), le drame et ces paillettes. Nous verrons à nouveau Ceci Suárez, Aislinn Derbez et Dario Yazbek avec Rebecca Jones, Ximena Sariñana, Isabel Burr, Juan Pablo Medina, Paco León, Isela Vega, Christián Chávez, Mariana Treviño, et plus encore.

La cerise sur le gâteau? Pedrito Sola est visible et nous ne savons pas quoi penser … Mais pour vous donner une idée de ce qui s’en vient, nous vous laissons ici etLa bande-annonce finale de la dernière saison de The House of Flowers: