Bande-annonce de Lost Transmissions avec Simon Pegg et Juno Temple

Gravitas Ventures a publié la bande-annonce de Transmissions perdues, avec Simon Pegg (Star Trek, Mission impossible), Temple Juno (Expiation, maléfique) et Alexandra Daddario (Baywatch, Vrai détective) dans le premier long métrage de Katharine O’Brien. Vous pouvez consulter la bande-annonce dans le lecteur ci-dessous ainsi que la nouvelle affiche dans la galerie!

CONNEXES: Simon Pegg n’est pas certain que Star Trek 4 ira de l’avant

Basé sur une histoire vraie, Transmissions perdues suit Theo Ross (Pegg), un producteur de musique respecté de Los Angeles. Son amie, Hannah (Temple), un auteur-compositeur timide et en herbe, découvre qu’il a cessé de prendre ses médicaments contre la schizophrénie. Dans un effort pour obtenir l’aide dont Theo a besoin, Hannah et leur groupe d’amis le poursuivent alors qu’il dépasse ses illusions colorées à travers le glamour et le grain de la scène musicale de Los Angeles.

Transmissions perdues présenté au Festival du film de Tribeca 2019 et a reçu une large reconnaissance sur le circuit du festival, y compris les honneurs du meilleur acteur pour Simon Pegg au Festival du film DTLA.

Également écrit par O’Brien, le film a été produit par Filip Jan Rymesza pour Royal Road Entertainment aux côtés de Tory Lenosky pour Pulse Films, aux côtés d’Al Di pour Underlying Tension et Olga Kagan. Les producteurs exécutifs étaient Thomas Benski et Brian Levy, de Pulse Films, Bo An, Alan Li, Katharine O’Brien et Robert Schwartzman. Le film est coproduit par Craig Newman, Alyssa Swanzey et Jo Henriquez.

CONNEXES: Simon Pegg accepte la mission: Impossible 7

Le film sera disponible en salles et sur demande le 13 mars.