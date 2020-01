Bande-annonce de Mme America avec un casting de stars dirigé par Cate Blanchett

Bande-annonce de Mme Amérique mettant en vedette un casting all-star dirigé par Cate Blanchett

FX a publié la bande-annonce officielle de leur prochaine série limitée étoilée Mme America, avec Phyllis Schlafly, lauréate d’un Oscar, Phyllis Schlafly alors qu’elle affronte le mouvement de libération des femmes dirigé par Gloria Steinem de Rose Byrne. La série de neuf épisodes devrait débuter ses trois premiers épisodes le mercredi 15 avril sur FX sur Hulu, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine suivante sur FX sur Hulu.

CONNEXES: FX fixe des dates de première pour Fargo, Mme America, Archer et plus

Mme America racontera la véritable histoire de la montée du féminisme à travers les yeux de Schlafly, qui a mené le contrecoup au travail des féministes de la deuxième vague comme Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug et Jill Ruckelshaus. Schlafly a mené une campagne contre le passage de l’ERA ainsi que contre la légalisation de l’avortement et le mouvement des droits des homosexuels. La série explore comment l’un des champs de bataille les plus difficiles des guerres culturelles des années 70 a contribué à donner naissance à la majorité morale et pour toujours. changé notre paysage politique.

La série limitée mettra en vedette l’actrice primée aux Oscars Cate Blanchett (Jasmin bleu), qui incarnera Phyllis Schlafly, radicale conservatrice, aux côtés de Sarah Paulson (Verre), La troisième collaboration entre Paulson et Blanchett après Carol et Ocean’s 8, Rose Byrne (Voisins) comme Gloria Steinem, James Marsden (Westworld) comme Phil Crane, Uzo Aduba (Orange est le nouveau noir) comme Shirley Chisholm, Elizabeth Banks (Les anges de Charlie) comme Jill Ruckelshaus et Niecy Nash comme Flo Kennedy.

le Mme America le casting comprend également John Slattery (Des hommes fous) comme Fred Schlafly, Margo Martindale (Les Américains) comme Bella Abzug, Ari Graynor (Je meurs ici) comme Brenda Feigen-Fasteau, Melanie Lynskey (château de Pierre) comme Rosemary Thomson, Tracey Ullman (Le spectacle de Tracey Ullman) comme Betty Friedan, Jeanne Tripplehorn (Esprits criminels) en tant qu’Eleanor Schlafly et Kayli Carter (Impie) comme Pamela.

CONNEXES: La saison 3 d’American Crime Story couvrira le scandale de la destitution de Clinton

Mme America racontera l’histoire moderne du mouvement des femmes et vient du producteur / écrivain lauréat d’un Emmy Dahvi Waller (Des hommes fous, Arrêter et prendre feu) pour FX Productions. Captain Marvel Les pilotes Anna Boden et Ryan Fleck devraient servir de producteurs exécutifs et dirigeront les deux premiers épisodes.La série a reçu une commande de neuf épisodes et sera produite par Waller, Blanchett, Stacey Sher et Coco Francini.