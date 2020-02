Bande-annonce de précommande de jeu vidéo “ Avengers ”, images de The Batman Sparks Suit Speculation & More / Film

Allez-vous précommander le nouveau Marvel’s Avengers jeu vidéo? Où se trouve The Suicide Squad tir maintenant? Combien Kids ‘Choice Awards les nominations Marvel Studios avoir? Qui revient pour le 100e épisode de Super Girl? Pourrait Le BatmanLe symbole sur sa poitrine soit-il fait de quelque chose de son passé? Qui est censé diriger et jouer dans un pays en développement Femme araignée film? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

James Gunn a publié des photos des habitants de la ville de Panama, au Panama, où The Suicide Squad tire.

Écrivain comique Jimmy Palmiotti défendu Margot RobbieReprésentation de Harley Quinn comme étant fidèle à la bande dessinée.

Voici un extrait d’actualités du nouveau film d’animation DC Comics Superman: Red Son, de WB Entertainment.

Avengers: Fin de partie a remporté 11 nominations aux Kids’s Choice Awards de Nickelodeon, mais Marvel a également reçu d’autres hochements de tête.

Il y a un nouveau jeu de société appelé Marvel United, mais il a besoin de votre aide sur Kickstarter pour se réunir.

Karen Obliom rejoint Patrouille du destin en tant que vétéran militaire qui rencontre Victor Stone dans un groupe de soutien PTSD.

Voici une nouvelle bande-annonce en précommande pour le nouveau prochain Avengers jeu vidéo repoussé à septembre.

Odette Annable et Sam Witwer sera de retour comme Règne et Agent Liberty dans Super Girl100e épisode.

